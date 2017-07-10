Milyonlarca öğrenci, 9 Haziran 2017 Cuma günü karnelerini almış ve 3 aylık bir yaz tatili dönemine giriş yapmıştı. Tatili doyasıya geçiren milyonlarca öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman açılacak?" ve "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" diye soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise geçtiğimiz dönemlerde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için çalışma takvimini yayınlamıştı. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?)

Yaz tatilinde bulunan ve uzun bir eğitim-öğretim döneminin yorgunluğunu dinlenerek gidermeye çalışan öğrenciler, bir yandan da yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise akıllardaki bu soru işaretini geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı çalışma takvimi ile gidermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve ülke genelinde milyonlarca öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarındaki yerini alacak.

Öte yandan 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayan birinci kanaat dönemi, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek. 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat 2018 Pazartesi günü yeniden ders zili çalacak ve ikinci kanaat dönemi başlayacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak.

MEB'DEN "KARNE VE TATİL" TAVSİYELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, karnesini alan öğrencilere, "Karne sonuçlarınız beklediğiniz gibi gerçekleşmediyse umudun tükenmediğini bilip, tatili başarı için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz." önerisinde bulundu.

Güngör, AA muhabirine, öğrencilere ve öğretmenlere, yaz tatilinin sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesini diledi.

Yıl boyunca çocuklarına destek olan velileri, öğretmenleri ve üstün bir gayret gösteren öğrencileri tebrik eden Güngör, şöyle konuştu:

"Sene boyunca pek çok yeni bilgiler öğrendiniz, yeni şeyler keşfettiniz. Şimdi ise tüm bunları özümseyip hayatınıza katma zamanı. Tatil tüm bunları gerçekleştirmek için size verilmiş bir fırsat. Yoğun geçen bir yılın ardından uzun bir yaz tatili sizi bekliyor. Bu tatili verimli değerlendirebilmek için pek çok seçeneğinizin olduğunu unutmayın. Tatilde, yoğun bir öğretim döneminde yapamadığınız sosyal ve kültürel etkinliklerinizi, ilgi ve merak alanlarınızı geliştirebilmeniz beklenir."

YAZ TATİLİNDE NELER YAPILMALI?

Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;

Akraba ziyaretleri

Sosyal aktiviteler

Yaşlı ve hasta ziyaretleri

Spor ve kültürel faaliyetler

Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek

Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak

Konu tekrarı yapmak

İkinci döneme hazırlık

Yeni arkadaşlıklar edinmek

2017 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER

24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Cumartesi günü)

25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Pazar günü)

26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Pazartesi günü)

27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Salı günü)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Cumartesi günü)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)

Yaz tatili ne zaman bitiyor

Okullar ne zaman açılacak