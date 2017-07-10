Milyonlarca öğrenci, 9 Haziran 2017 Cuma günü karnelerini almış ve 3 aylık bir yaz tatili dönemine giriş yapmıştı. Tatili doyasıya geçiren milyonlarca öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman açılacak?" ve "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" diye soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise geçtiğimiz dönemlerde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için çalışma takvimini yayınlamıştı. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?)
Yaz tatilinde bulunan ve uzun bir eğitim-öğretim döneminin yorgunluğunu dinlenerek gidermeye çalışan öğrenciler, bir yandan da yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise akıllardaki bu soru işaretini geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı çalışma takvimi ile gidermişti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve ülke genelinde milyonlarca öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarındaki yerini alacak.
Öte yandan 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayan birinci kanaat dönemi, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek. 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat 2018 Pazartesi günü yeniden ders zili çalacak ve ikinci kanaat dönemi başlayacak.
İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak.
MEB'DEN "KARNE VE TATİL" TAVSİYELERİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, karnesini alan öğrencilere, "Karne sonuçlarınız beklediğiniz gibi gerçekleşmediyse umudun tükenmediğini bilip, tatili başarı için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz." önerisinde bulundu.
Güngör, AA muhabirine, öğrencilere ve öğretmenlere, yaz tatilinin sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesini diledi.
Yıl boyunca çocuklarına destek olan velileri, öğretmenleri ve üstün bir gayret gösteren öğrencileri tebrik eden Güngör, şöyle konuştu:
"Sene boyunca pek çok yeni bilgiler öğrendiniz, yeni şeyler keşfettiniz. Şimdi ise tüm bunları özümseyip hayatınıza katma zamanı. Tatil tüm bunları gerçekleştirmek için size verilmiş bir fırsat. Yoğun geçen bir yılın ardından uzun bir yaz tatili sizi bekliyor. Bu tatili verimli değerlendirebilmek için pek çok seçeneğinizin olduğunu unutmayın. Tatilde, yoğun bir öğretim döneminde yapamadığınız sosyal ve kültürel etkinliklerinizi, ilgi ve merak alanlarınızı geliştirebilmeniz beklenir."
YAZ TATİLİNDE NELER YAPILMALI?
Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;
- Akraba ziyaretleri
- Sosyal aktiviteler
- Yaşlı ve hasta ziyaretleri
- Spor ve kültürel faaliyetler
- Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek
- Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak
- Konu tekrarı yapmak
- İkinci döneme hazırlık
- Yeni arkadaşlıklar edinmek
2017 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER
- 24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Cumartesi günü)
- 25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Pazar günü)
- 26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Pazartesi günü)
- 27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Salı günü)
- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Cumartesi günü)
- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)
- Yaz tatili ne zaman bitiyor
- Okullar ne zaman açılacak
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Misafir 10 dakika önceBiz bir soru sorduk00
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Misafir 3 saat önceTATİLDE BİLE TATİL TÜRKİYE KLASİĞİ00