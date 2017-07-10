İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Terörist" listesinin gri kategorisinde yer alan teröristin Siirt'te güvenlik güçlerine teslim olmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan operasyon devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin 12 Haziran'dan itibaren sürdürdükleri "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu" kapsamında 11 terörist teslim oldu. Bunların arasında bölücü terör örgütünün sözde Besta cephesi hareketli takım komutanı Resul Guyi kod adlı Orhan Bilen de yer aldı.

O HABERLERDEN ETKİLENMİŞ

İçişleri Bakanlığının "Aranan terörist" listesinde gri kategoride yer alan Bilen, silahsız olarak 23'üncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığının konuşlu olduğu Doğan Ana Üs Bölgesine geldi. Ellerini kaldırarak güvenlik güçlerinin talimatlarını yerine getiren terörist üs bölgesindeki askerler tarafından teslim alındı.

Bilen ilk ifadesinde teslim olan teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini, "teslim olan teröristlerin öldürüldüğü"ne yönelik propagandaya inanmadığı için devlete sığındığını ve örgütün zulmünden kaçtığını belirtti.

25 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ



Teslim olan teröristin, ilk ifadesinde, teslim olan diğer teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini, teslim olan teröristlerin öldürüldüğüne yönelik propagandaya inanmadığı için devlete sığındığını ve örgütün zulmünden kaçtığını beyan ettiği belirtilen açıklamada, "Operasyonlarda bugüne kadar 11’i sağ, 14’ü ölü olmak üzere toplam 25 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütünün çözülme süreci devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.