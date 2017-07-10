AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezindeki basın toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Mitingi'ndeki sözlerini değerlendiren Ünal, "Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bilmesi gerekir ki, eğer siz 100 bin kişiye yaslanarak 25 milyon kişinin sandıkta verdiği oyunu yok sayıyorsanız bunun adı faşizmdir" dedi.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

Kılıçdaroğlu'nu parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum. Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır.

"KILIÇDAROĞLU, TOPLUMA ANARŞİZM SUNMAKTADIR"

Seçilmiş meşru hükümeti, gayri meşru ilan edemez, bu millet de buna izin vermez. Sayın Kılıçdaroğlu bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış ve tanklara göğsünü siper etmiş bir millettir. Meşru siyaset içerisinde, milli iradenin tecelligahının TBMM olduğunu bilerek siyaset yapmalıdır. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bilmesi gerekir ki, eğer siz 100 bin kişiye yaslanarak 25 milyon kişinin sandıkta verdiği oyunu yok sayıyorsanız bunun adı faşizmdir. Adalet sokakta aranmaz, sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, topluma bir anarşizm sunmaktadır.

15 Temmuz etkinlikleri yarın itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanlığımız ve onun dışında tüm toplumsal kesimlerin kendi etkinlikleri var. Biz de kendi etkinliklerimizi yapıyoruz. Biz de AK Parti olarak kendi etkinliklerimizi, anma törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen etkinliklerimize katılacağız. Yarın sabah 81 ilde valilikler, milletvekilleri kabir ziyaretlerinde bulunacak. Ondan sonra da devam edecek. Cumhurbaşkanlığımız sanıyorum, ana çerçeveyi kamuoyu ile paylaştı.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMALARI: GERÇEK DARBECİLER HAPİSTEDİR VE YARGILANMAKTADIR

Güneş de balçıkla sıvanmaz. 17-25 Aralık'tan sonra bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıkmıştır. AK Parti, 3 tane kongrede kendi temizliğini yapmıştır ama siyasi ayağından bahseden Kılıçdaroğlu, CHP içerisinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır. FETÖ ile göstermelik mücadele edilmesin diyor, gerçek darbeciler hapistedir ve yargılanmaktadır. Yargı içerisindeki FETÖ'cüler zaten deşifre olmuştu, 15 Temmuz'da suç üstü yakalandılar. Türkiye bu süreçte, diğer ülkelerin yaptığı gibi 15 Temmuz'u yaşamasına rağmen, insan hakları anlaşmasını askıya almayı tartışmadı.

OHAL ELEŞTİRİLERİ

Biz bir şeye son derece dikkat ediyoruz. O da, bütün perdelemelere rağmen 15 yıllık AK Parti iktidarında da buna hassasiyetle özel gösterdik, geçmişte tek parti iktidarının acılarını çekmiş, siyasetle hükümet arasındaki ayrımın farkında olan insanlar olarak biz, AK Parti siyaseti ile hükümeti, Cumhurbaşkanlığını birbirinden ayırt ediyoruz. MGK'da konuşulacak ve MGK'da alınacak bir tavsiye karara bağlıdır bu. Orada, istihbarat örgütlerinin bundan sonraki ülkenin güvenliğine ilişkin briflerinin sonucunda alınacak bir karardır.

Tek bir kişinin özgürlüğünün engellenmesine izin verilmedi. İBB mitinge katılan insanların rahat bir şekilde katılmaları için gerekli hizmetleri sundu. Sivil siyasete dönük devletimizin herhangi bir şekilde engellemesi söz konusu değil.