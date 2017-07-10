İHA'nın haberine göre, Çorum'da Stadyum kavşağında yaşanan akılalmaz kaza mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR ARASINA GİRİDİ

Yaklaşık 3 yıllık olduğu belirtilen görüntü sosyal medyada günün konusu oldu. Görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin arka kapısının açılması sonucu oto koltuğuyla birlikte bebek düşüyor. Bu sırada trafiğin boş olması da olası bir faciayı önlüyor. Hemen aracı durdurup koşarak bebeklerini yoldan alan anne ve yanındaki çocuğa bu kez geri geri gelen otomobil çarpıyor. Çocuğuyla birlikte yere düşen talihsiz anne ve çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.