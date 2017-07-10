Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu

Binlerce öğretmen adayı tarafından heyecanla beklenen 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden yapılan açıklama dahilinde sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak.

Bir hafta sürecek olan başvurular, 17 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan başvuru ekranından adaylar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ilk atama sitesi üzerinden öğretmen adayları giriş yaparak başvurularını yapabilirler. Öte yandan yapılan başvuru oranı ve kaç kişinin başvurduğu da yine bu site üzerinden görüntülenmektedir. Site üzerinde yer alan "Branşlara Göre Başvuru Durumu" sekmesinden de hangi branşa ne kadar başvuru yapıldığı ve kontenjan sayısı yer almaktadır.

Yapılan başvuruların ardından atama için bekleyişe geçecek olan öğretmen adayları, 19 Temmuz 2017 tarihinde başvuru sonuçlarını öğrenebilecekler.