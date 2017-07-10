Mehdi Eker: Belçika, Fransa ve İngiltere'deki etkinliklere katılım olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Habertürk TV'den Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Avrupa'daki 15 Temmuz etkinliklerine yönelik katılımların yasaklanmasını değerlendiren Eker, "Almanya'da 3 etkinlik planlanmıştı, Avusturya ve Hollanda'da da etkinlikler yapıyor, hükümet üyelerinden şu anda katılım planlanmıyor. Belçika, Fransa ve İngiltere'deki etkinliklere katılım olacak" dedi.

Eker'in açıklamalarından satır başları;

Avrupa ile bizim gerilimimiz söz konusu değil. Burada aslolan Almanya, Avusturya ve Hollanda. Diğer Avrupa ülkeleri ile diplomatik ilişkilerimiz, gayet olumlu bir seviyede gidiyor.

Türk milletine dönük bir hasmane tutumdur. Aynı Almanya'nın terör örgütleri DHKP-C'ye, PKK'ya kucak açtığı da herkesin malumudur. Onlara herhangi bir yaptırım uygulamazken, Türkiye'den bakanların, oradaki bir etkinliğe konuşmacı olarak çağrılmasına izin verilmemesi demokrasi fikri ile örtüşmüyor.

Avrupa'da merkez sağ ve merkez sol partilerde liderlikle ilgili sorunlar var. Bu liderlik orada karşı karşıya kalınan sorunları çözmeye yetmiyor. Yetmeyince, oradaki marjinal grupların dümen suyuna giriliyor.

AVRUPA'DAKİ 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

Bizim bütün platformlarda bunu dile getirmemize rağmen Almanya bu tutumunu sürdürüyor. Aslında aynı zamanda kendi yurttaşı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınının demokratik haklarını kullanmaları engelleniyor. Almanya'da 3 etkinlik planlanmıştı, Avusturya ve Hollanda'da da etkinlikler yapıyor, hükümet üyelerinden şu anda katılım planlanmıyor. Belçika, Fransa ve İngiltere'deki etkinliklere katılım olacak.

Alman hükümeti veya başka bazı hükümetler, bakanlarımızın katılmasını istemediklerini söylüyorlarsa, Avrupa değerlerine aykırı davrandıklarını ama haklarımızı da bütün platformlarda dillendireceğimizi ifade etmek istiyorum.

OLASI AFRİN OPERASYONU

Türkiye, kendi güvenliğini önceliyor, bölgenin istikrarını önemsiyor. Türkiye, sınırlarımızın hemen dışında PKK devletinin teşekkülüne, oldu bittiye yol açmayacak. Burada biz kararlıyız. Burada başkasının ne düşündüğünden daha çok biz kendi güvenliğimiz açısından ne kadar kararlı olduğumuzu ve bununla ilgili bütün gücümüzle bunu hayata geçireceğimizi söylüyoruz. Biz bölgede savaş istemiyoruz, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

Biz, son tahlilde Türkiye Cumhuriyeti olarak sınırlarımız ve güvenliğimiz çok önemli. Bunu da siz hesaba katın.

Onların (ABD) görünür tezleri bizce inandırıcı değil. YPG, PKK'nın uzantısı kimsenin şüphesi yok. Dünyanın neresinde, hangi terör örgütüne sen bu derecede modern silahlar veriyorsun ve sonra toplayabiliyorsun. Bu inandırıcı değil. Bunun sonucunda oluşabilecek olan gelişmelerde bizim tavrımız, tutumumuz bellidir.

IRAK'TAKİ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Bu herhangi bir sorun çözmeyecek. Biz bu konu ile ilgili endişelerimizi, kaygılarımızı ve tavsiyelerimizi onlara ifade ediyoruz. Ondan sonraki kısım karşı tarafın alacağı tutum ile gelişecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNG

Kazasız belasız bir şekilde tamamlanması sevindirici ama sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri kabul edilebilir değil. 20 Temmuz'un darbe olarak nitelendirilmesi akıllara ziyandır. 20 Temmuz'u bir darbe olarak nitelemesi daha büyük bir fecaattir. Sivil darbe diye bir şey olur mu? TBMM üyelerinin çoğunluğu ile alınmış bir karardır. Eğer OHAL'in gerçekten vatandaşa dönük bir engelleyici tutumu olsaydı, Kılıçdaroğlu ve diğer insanlar 25 gün süre ile şehirlerarası yollarda o şekilde bir şey yapamazlardı. OHAL'in sivil vatandaşa olumsuz etkisi olmadığını, sadece örgüte dönük, örgütle mücadele eden kamu kuruluşlarının OHAL anlayışı ile örgütle mücadelesini yapmasına yönelik bir tutumdur.

"Bu bir ilktir, yeni bir başlangıçtır" şeklinde, sokak olaylarına teşviktir. Türkiye, olağanüstü bir süreçten geçiyor, Türkiye'nin düşmanları var maalesef. FETÖ terör örgütü bir maşadır. Onlarla iletişim kuranların hepsi şu anda mahkemelerde hesap veriliyor, içeride tutuluyor. Kılıçdaroğlu'nun bildiği bir şey varsa söylemesi gerekiyor. Eğer biliyor da söylemiyorsa bunun kendisi bir hayal kırıklığıdır.