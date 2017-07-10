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THY uçağı Kayseri'de acil iniş yaptı

Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:46:25 Güncelleme: 15:48:10 AA

Kayseri'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan 137 yolculu THY'ye ait yolcu uçağının motoruna kalkıştan kısa süre sonra kuş çarptı.

Durumu fark eden pilot, uçağı döndürerek havaalanına acil iniş yaptı.

Güvenli bir şekilde gerçekleşen inişin ardından uçakta incelemelerde bulunan teknisyenler, uçağın uçuşa uygun olmadığını belirledi.

Uçak, bakıma alınırken, yolculara bilet iadesi ve değişimi ya da uçağın hazırlanmasına kadar konaklama dahil tüm masraflarının karşılanması imkanı sağlandı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 38 dakika önce
    ADAMSINIZ
  • Misafir 28 dakika önce
    Pilota tebrikler ALLAH kaza beladan korusun
  • Misafir 25 dakika önce
    Bende adamin dibi
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