Gaziantep'te 3 yıldır tedavi gören lösemi hastası çocuğun solunum cihazını çalındı. 5 bin dolar değerindeki cihazın çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Hasan Celal Güzel Bulvarı üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Fizik mühendisi anne N.B. bayram ziyareti için Gaziantep'e geldi. Ailesinin yaşadığı eve eşyalarını çıkardığı sırada lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunun solunum cihazını kapı girişine koydu. Bu sırada eşyaların bir bölümünü eve çıkaran anne döndüğünde oğlu için hayati önem taşıyan solunum cihazını yerinde bulamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen anne, son taksitini geçen ay ödediği taşınabilir solunum cihazının kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığını anladı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, motosikletle aparmanın önüne gelen bir şahsın, kapı girişinde bulunan cihazı sürükleyerek götürdüğü görüldü.

"BİR HAFTADIR HİÇBİR HABER ALAMADIK"



Lösemi hastası olan ve yakalandığı enfeksiyon sonucu kalp, böbrek ve akciğeri zayıflayan çocuğundan hastalığının 3 yıldır gizlediklerini belirten anne, oğlunun görüntülerinin yayınlanmasını istemedi. İstanbul'da yaşayan ve Ramazan Bayramı için 3 yıl sonra geldiği memleketi Gaziantep'te oğlunun solunum cihazı çalınan anne, "Oğluma 3 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisinin ikinci ayında yakalandığı bir enfeksiyon sonucu da akciğerinin tamamını kaybetti. Oğlum şu anda solunum hastası. Aynı zamanda kalbi ve böbrekleri de zayıf durumda. Yani oğlum hayata karşı direnmeye çalışıyor. Enfeksiyon sonrası 2 yıldan fazla süre hastanede kaldık. Oğlum o süre zarfında tamamen hayattan koptu, okula bile gidemedi. Taşınabilir bir solunum cihazı almamızın ardından son bir yıldır oğlum okula gidebiliyordu'' dedi.

Gaziantepli fizik mühendisi anne N.B. zor şartlarda aldığı solunum cihazının daha taksiti bitmeden çalınmasının yanı sıra oğlunun durumunun kötüye gitmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Aldığımız cihaz sayesinde oğlum artık okula gidebiliyor, kısmen de olsa hareket edebiliyordu. 3 yıldır oğlumun tedavisi dolayısıyla Gaziantep'teki ailemi ziyarete gelemiyordum. Bu cihaz sayesinde bu bayram geldik, onda da solunum cihazı çalındı. Polise haber verdik görüntüler alındı incelendi ama bir haftadır hiçbir haber alamadık'' ifadelerini kullandı.Cihazın alınmasından çok temin edilmesinin daha zor olduğunu belirten anne, hırsıza seslenerek, "Cihaz çalındıktan sonra oğlumun durumu da her geçen gün kötüleşiyor. Ve biz yine oğlumla hastanelere mahkum olacağız. Cihazımızı geri bulup getirseler yeniden parayla almaya da razıyız, çünkü öyle kolay temin edilebilen bir cihaz değil. Ki çalan kişinin bir işine de yaramaz. Çünkü faturasız hiç kimseye o cihazı satamaz. Tek istediğim oğlumun kurtulması, az da olsa hayata tutunabilmesidir'' diye konuştu.

Bayram tatilleri zehir olan aile, 9 yaşındaki oğullarının çalınan solunum cihazının bulunması için yetkililerden destek bekliyor.