Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla gittiği 2. Ordu Komutanlığı'nda açılan ateş sonucu yaralanan Enes Gün, mücadelesinden dolayı gururlu olduğunu ve yarasına her baktığında 15 Temmuz'u hatırladığını anlattı.

FETÖ'nün darbe girişimine tepki amacıyla gittiği 2. Ordu Komutanlığı önünde askerlerin açtığı ateş sonucu karnından ağır yaralanan ve 4 kez ameliyat olan 24 yaşındaki Enes Gün, yaşadıklarını unutamıyor.

Enes, vurulduğu gün yarasına tampon olarak kullanılan kanlı Türk bayrağını, kurşunlarla parçalanan kemeri ve pantolonunu, o günü unutmamak ve gelecek nesillere anlatmak için saklıyor.

Enes Gün, 15 Temmuz denildiğinde içinin burkulduğunu ancak aynı zamanda gurur yaşadığını söyledi.

Darbe girişiminin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini ancak o gün yaşadıklarını saniye saniye hatırladığını anlatan Gün, 15 Temmuz'da ailesiyle vatan, bayrak ve millet adına meydanlara çıktıklarını ifade etti.

O gece şehit olmak için sokağa çıktığını belirten Gün, İstanbul ve Ankara'daki şehit haberlerini duydukça yüreklerinin yandığını kaydetti.

Gün, 16 Temmuz sabahı da 2. Ordu Komutanlığından silah sesleri duyulması üzerine buraya gittiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Elimizde silah, taş, sopa yoktu, sadece tekbir getiriyorduk. Onlardan korkmadığımızı göstermek için belediye kamyonunun üstüne çıktık. Karşımda asker görünümlü 2-3 terörist vardı. Sanki karşısında terörist varmış gibi yanındakiler mevziye yatıp bana doğru ateş ediyorlardı. Oraya vatanımı savunmak adına çıktım, gözdağı vermek için değil. Oradaki herkesin kanını dökmek, canını almak ve yok etmek istiyorlardı. Hainlerce açılan ateş sonucu ağır yaralandım. 26 gün tedavi gördüm ve sağlığıma kavuştum. Hainlerin mermisi kamyonu delip geldiği için şarapnel parçaları vücuduma saplandı. Kurşun yeri ve vücudumdaki şarapnel parçaları benim için büyük bir gurur. Yarama her baktığımda ve sızladığında 15 Temmuz'u hatırlıyorum."

"ALLAH BİR DAHA O GÜNLERİ YAŞATMASIN"

Türkiye ve Müslümanlar için 15 Temmuz gecesinin "hayırlı" olduğunu belirten Gün, şunları kaydetti:

"Şehitler ve gaziler verdik ama bunun sonucunda içimizdeki hainleri, vatanı, milleti, bayrağı, dini, ezanı satmak isteyen o teröristleri gördük. Bence bu her anlamda hepimize fayda sağladı. Artık bir olma günüdür. Çünkü bizim kendimizden başka dostumuz da kalmadı. Avrupa'ya, dışarıdaki terörist yandaşlarına bakıp kimin dost, kimin düşman olduğunu görebiliriz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Başta şehit Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. O ilk gece sokağa çıkan herkes, benim gözümde şehit ve gazidir. Rabb'im devletimize zeval vermesin."

Gün, FETÖ ile mücadelenin sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Operasyonlarda alınan kişileri görünce 'Gerçekten bu kadar kişi var mıydı?' diyoruz. FETÖ ile mücadele iyi gidiyor, şehitlerimizin ve benim döktüğüm kanın yerde kalmayacağı belli. O gecenin görüntülerini izleyin ve bu teröristlerin hakkının ne olduğuna siz karar verin. Bunların hakkı idamdır. Bizim isteğimiz, suçlu olan herkes cezasını çeksin." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

Vatandaşların, vurulduğu gün yarasına tampon olarak Türk bayrağını kullandığını ifade eden Gün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk bayrağını o şekilde görmek beni gururlandırdı. Kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağında benim de kanım var. Kanlı Türk bayrağı benim için çok özel. Bayrağı, darbeyi önlemekte en büyük cesareti gösterip bizi sahiplenen, sadece vatan ve milletimizle değil dinimizle ve bayrağımızla yaşamımıza yardımcı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanım, bu yaşta vatanını bu kadar seven, vatan için kanını dökebilecek gençlerin bulunduğunu ve arkasında bizlerin durduğunu bilsin. Ben gazi olarak Sayın Cumhurbaşkanımın arkasındayım. Gerekirse Cumhurbaşkanım, dinim, devletim, bayrağım, vatanım ve milletim için tüm kanımı dökerim, helal olsun."