CHP'den İstanbul Valiliği'nin açıkladığı mitinge katılım rakamına tepki

CHP'den İstanbul Valiliği'nin, Adalet Mitingi'ne katılıma ilişkin paylaştığı rakama tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tepkisini abaküsle göstererek İstanbul Valisi Vasip Şahin'e abaküs göndereceklerini belirtti.

Fox TV'ye konuşan Özel şunları söyledi:

"Biz attığımız her adımı saymışız. Varana kadar 686 bin adım atılmış. Adımımızı saymışız. Kilometremizi saymışız. Alnımızdan akan terin damlasını saymışız"

"O MEYDANLARDA DAVUTOĞLU DA MİTİNG YAPTI"

"O meydanda Davutoğlu da miting yaptı. Katılım bunun 4/3'ü kadar yoktu. Davutoğlu, '2 milyon kişiyiz burada' demişti. Şimdi Davutoğlu'nun dediği yerde 2 milyon kişi varsa, dün meydanda 3 milyon kişi vardır. Vali kalkmış diyor ki, orada 170 bin kişi var, bize polis '1 milyon 600 bin kişi içeride var' dediğini belirtti.