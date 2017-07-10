Şanlıurfa'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Batıkent Mahallesi Akabe TOKİ Konutları 6'ıncı etapta yaşandı. Beş katlı bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Apartmanı saran dumanlar nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 15 kişi ise ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının üst katlara sıçramaması ise büyük bir faciayı önledi.



Mahalle Muhtarı Halil Kaya, yangının bodrum katındaki elektrik kontağından kaynaklandığını belirterek, "İtfaiye ve sağlık ekipleri acilen müdahale ettiler, dumandan etkilenenler var. Allah şifa versin" ifadelerini kullandı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.