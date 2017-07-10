Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü açılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tanıtımı yaptı
10 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:05:57 | Güncelleme: 20:35:23
DHA
Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü biri İstanbul'da diğeri Ankara'da açılacak olan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni tanıttı
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Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumartesi günü açılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tanıtımı yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Abidesi hakkında şu bilgiler verildi:
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"Anıt Yüksekliği : 31.4m / Anıtın Taban Alanı: 500 m2 / Anıtın Toplam Alanı: 2500 m2 / Anıtın ana konstrüksiyonunda 125ton çelik kullanılmıştır. Anıtın ana konstrüksiyonu üzeri ve çevresi 3400m2 Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanılarak kaplanacaktır.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana girişi karşısında mevcut asfalt yol ile ilişkilendirilmiş 2000m2 tören alanı bulunmaktadır. Anıt çevresinde ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma alanları ve 4 basamaklı anfi düzeni bulunmaktadır.
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Anıtın gece görseli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin aydınlatma kompozisyonunu bozmayacak şekilde yapılmaktadır.
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15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en kanlı terör olaylarından biri yaşanan 'Kalkışma' girişiminde ölen ve yaralanan vatandaşlarımız anısına terör ve destekçilerine karşı milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek;
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tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet duygusunu gelecek nesillere aktaracak ve sembolleştirecek bir anıt hazırlanması amaçlanmıştır.
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15 Temmuz 2016 günü vatanın 81 ilinde sokaklara meydanlara çıkarak kalkışma girişimini engellemek için bir araya gelen vatandaşlarımız, ay yıldızı taşıyan 7 insan figürü ile vatanın 7 bölgesini anlatmaktadır.
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Vatanın bütün illerinde 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 2 ay boyunca sokakları meydanları kışlaları ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesini terk etmeyerek milli birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren yüz binlerce hatta milyonlarca vatandaşımız, tarihe yazılacak bir milli mücadeleyi temsilen 81 adet insan silüeti ile anlatılmaktadır"
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"250 ŞEHİDİ TEMSİLEN 250 SELVİ, 250 GÜL DİKİLDİ" " 15 Temmuz 2016 tarihinde milletine düşman vatan haini bir grubun darbe teşebbüsü; milletin fıtratında gizli, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı mücadele azmi ve şanlı direnişiyle karşılaşmış, asker, polis ve sivil vatandaş olarak 250 insanımız şehid olmuştur.
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Abide, bu şanlı direnişin hatırasını yaşatmak için, hadiselerin en yoğun ve dehşetli olarak yaşandığı bölgelerden biri olan; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında; aslında geleneğimizde olan ve asırlardan beri olgunlaşmış kümbet-türbe anlayışıyla bir "şehitlik makamı" olarak inşâ edilmiştir.
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Şehitlik makamının bulunduğu mevkie, Nakkaştepe tarafından yol açılarak, yaklaşık 11 dönümlük arazi; tamamen Şehitlik Parkı olarak tanzim edilmiş, Boğaziçi'ne mahsus ağaçlarla ağaçlandırılmış peyzajında 250 şehidi temsilen 250 selvi, 250 gül dikilmiştir"
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"BİRLİK, BERABERLİK VE KENETLENMEYE ATIFTIR" "Kubbe, bütünlüğüyle kâinatı ve sonsuzluğu sembolize etmekte, şehitlerin aslında 'ölüler' olmayıp, sonsuz bir hayatla beraber, ilahi nimetlere mazhar olduklarını ifade etmektedir.
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Çubuk elemanlardan oluşan, şeffaf geodezik kubbeyi teşkil eden kollar, milletin böylesine bir teşebbüs karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kenetlenmeye atıftır.
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Bu tevhid ve kenetlenme sayesindedir ki, milletimizin ve devletimizin bekasını temin edecek çok güçlü ve sarsılmaz, kilitlenmiş bir çatı oluşmuştur"
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"GECE GÜNDÜZ HER AN HAFİF BİR SESLE OKUNACAK SALA" "Abide beş kollu yıldıza atıfla, türk üçgenlerinden oluşan, beşgen bir plana oturan ve yine beşgenden üretilen geodezik bir kubbeden ibarettir. Kubbede çelik konstrüksiyon üzerine, 5 cm. kalınlığında küfeki taşı kaplama yapılmıştır.
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Kubbenin kapladığı alan yaklaşık 130 m². olup, beşgene oturan kubbenin 5 köşesinde, 5 adet kemer bulunmaktadır. Kemerlerden 2 adedi giriş çıkış için birer kapı mahiyetinde olup, diğer 3 kemer, içlerinde 250 şehidin isimlerinin yazılı olduğu kitabe nişleri olarak kullanılmıştır.
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Dış mekandaki bir kemer nişine de; bu elim hadise ve kahramanca direnen aziz şehitlerin hatırasına inşa edilen Abide'nin tarih manzumesi hak edilmiştir.
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Beşgen esaslı geodezik kubbe kavsi, kademelenerek toprak altına dalmakta, "kökü mâzide âti" fikrini sembolize ederek mekanlaşmaktadır.
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Kubbenin çevrelediği kademeli mekânın tam merkezinde, İslam Sanatlarının en mümtaz unsurlarından biri olan mukarnas, yıldız şeklinde, suyun devrettiği, canlı olan herşeyin sudan yaratıldığına işaret eden bir havuz olarak kullanılmıştır.
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Bu merkez; zamanın ve bütün hâdisatın, tek bir yere ve bir merkeze aktığının 'Biz Allah'a aidiz ve nihayet O'na döneceğiz (Bakara-156)' hakikatinin ifadesidir.
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Ziyaretçiler bu merkezin etrafındaki kademelerde oturup gece gündüz her an hafif bir sesle okunacak, büyük bestekâr Itrî veya Hatip Zakiri Hasan Efendi'ye ait olduğu tahmin edilen, dilkeşhaveran makamındaki salâyı dinleyip, şehid isimlerini okuyabilecek, dileyenler Kur'an okuyup dua edebileceklerdir.
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Ayrıca, 250 selvinin önüne konulan, şehit isimlerinin yazıldığı künyelerin üzerindeki barkodlardan, şehitlerle alakalı detaylı bilgilere ulaşılabilecektir"