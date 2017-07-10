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Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü açılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tanıtımı yaptı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:05:57 DHA

Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü biri İstanbul'da diğeri Ankara'da açılacak olan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni tanıttı

  • 1 Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü açılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tanıtımı yaptı
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    Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumartesi günü açılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tanıtımı yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Abidesi hakkında şu bilgiler verildi:

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    "Anıt Yüksekliği : 31.4m / Anıtın Taban Alanı: 500 m2 / Anıtın Toplam Alanı: 2500 m2 / Anıtın ana konstrüksiyonunda 125ton çelik kullanılmıştır. Anıtın ana konstrüksiyonu üzeri ve çevresi 3400m2 Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanılarak kaplanacaktır.

  • 3 Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü açılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tanıtımı yaptı
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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana girişi karşısında mevcut asfalt yol ile ilişkilendirilmiş 2000m2 tören alanı bulunmaktadır. Anıt çevresinde ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma alanları ve 4 basamaklı anfi düzeni bulunmaktadır.

  • 4 Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü açılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tanıtımı yaptı
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    Anıtın gece görseli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin aydınlatma kompozisyonunu bozmayacak şekilde yapılmaktadır. 

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  • 5 Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü açılacak '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tanıtımı yaptı
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    15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en kanlı terör olaylarından biri yaşanan 'Kalkışma' girişiminde ölen ve yaralanan vatandaşlarımız anısına terör ve destekçilerine karşı milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek; 

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    Allah Rahmet etsin tüm şehitlerimize.
  • Misafir
    Misafir
    maliyetlleri ne kadar? Bunun parasini Kim odeyecek?
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