Robert Amsterdam "FETÖ" kitabını İstanbul'da tanıtacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) dünya çapındaki faaliyetlerini araştıran Robert Amsterdam, "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı" adlı kitabını İstanbul'da tanıtacak.

Hukuk şirketi Amsterdam&Partners'ın kıdemli ortağı Amsterdam, örgütün ABD'deki sözleşmeli okullara sızmasını ortaya koyduğu kapsamlı araştırmasına yer verdiği ilk kitabının tanıtımı için Türkiye'ye gelecek.

Amsterdam, 14 Temmuz'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında, eylül ayının başında basılması planlanan kitabının ilk kopyasından alıntılar okuyacak ve kitabın içeriği hakkında bilgi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amsterdam, "Gülen örgütünün konuşlandığı 26 eyalette resmi kayıtları inceledik ve buna ilişkin sonuçlar, Gülen'in ABD'deki menfaatlerinin özellikle gelir ve mürit temin etmek üzerine odaklandığını kanıtlamaktadır. Verilen eğitimin ise bu faaliyetler için, bir maskeden öte bir şey olmadığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Robert Amsterdam

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