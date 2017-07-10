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İstanbul'da 1 milyon dolarlık soygun saniye saniye görüntülendi!

İstanbul Aksaray'da bir ihracat firmasına ait 1 milyon doları taşıyan minibüs, silahlı 6 kişi tarafından gündüz vakti soyuldu

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:49:19 Güncelleme: 20:04:48 İHA

İstanbul  Aksaray'da gündüz vakti durdurdukları minibüsteki 1 milyon doları çalan silahlı 6 kişi kayıplara karıştı. Soygun anı kameralara da yansıdı. 

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Vatan Caddesi Bayrampaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihracat firmasına ait 1 milyon doları taşıyan minibüs, silahlı 6 kişi tarafından Vatan Caddesi üzerinde durduruldu.

Soygunculardan 3'ü sürücüyü etkisiz hale getirirken, 3 kişi ise aracın diğer kapısına yöneldi. Araçta bulunan 1 milyon doları alan soyguncular, daha sonra kendi araçlarına yöneldi. Bu sırada soygunculardan motosikletli olan kişi, elindeki bıçakla minibüsün tekerini patlattı. Kayıplara karışan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaşanan olay ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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