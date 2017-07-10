ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ankara 15 Temmuz
GÜNDEM

Ankara'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:20:04 Güncelleme: 20:22:49 AA

Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisinden alınan karar çerçevesinde, 15 Temmuz öğle 12.00'den, 16 Temmuz saat 12.00'ye kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 24 saat boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

Karar doğrultusunda, talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz otobüs tahsis edilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER