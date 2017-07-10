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Bilecik'te akrabalar bıçakla birbirine girdi: 13 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2 akraba arasında çıkan kavgaya diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla 13 kişi yaralandı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:26:19 Güncelleme: 20:34:29 AA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, arazi meselesinden dolayı akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yediler Mahallesi İçköy mevkisinde, Reis I. (50) ile Muhsin I. (44) arasında arazi konusu üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Reis I, Muhsin I'yı bıçakla yaraladı.

Kavgaya diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla çıkan arbedede, 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Muhsin I. ile 12 kişi, 112 Acil Servis Ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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