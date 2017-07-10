Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, arazi meselesinden dolayı akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yediler Mahallesi İçköy mevkisinde, Reis I. (50) ile Muhsin I. (44) arasında arazi konusu üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Reis I, Muhsin I'yı bıçakla yaraladı.
Kavgaya diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla çıkan arbedede, 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Muhsin I. ile 12 kişi, 112 Acil Servis Ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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