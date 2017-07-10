Ordu'nun Fatsa ilçesinde LPG yüklü tanker devrildi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen LPG yüklü tanker, eski sahil yolu Belicesu mevkinde virajı alamayarak yan yattı.
Kazanın ardından hafif yaralanan tanker sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, devrilmenin etkisiyle tankerde gaz kaçağı meydana gelirken mahalledeki 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri devrilen tankerde çıkabilecek yangına karşı sürekli soğutma çalışması yaparken güvenlik güçleri de yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
Sürücüler ve yayalar alternatif yollara yönlendirildi. Tankeri kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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