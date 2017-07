LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'nin (ÖSYM) ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı (2017-LYS) sonuçları bugün açıklanacak. Tercihlerini yapacak öğrenciler, sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, 2017 LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2017 LYS sonuçları açıklanma tarihi...

LYS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2017

Üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin girdiği LYS'nin sonuçları bugün açıklanacak. Sınava giren öğrenciler, tercihlerini yapabilmek için sonuçları heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2017-LYS sonuçları 11 Temmuz 2017 23:59'da açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacak.

2017 LYS SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU SAYFADAN DUYURULACAK

Adaylar sonuçlarını, T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih işlemleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yaz abilecektir.

2017- ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğret im kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puanları ile yerleştirilebilecekleri lisans programlarını, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 1A’da hangi puan türünde en az kaç YGS/LYS puanı alan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programlarına ön kayıt yaptırabilecekleri görülmektedir.

YGS puanlarından 150’nin altında olanlar için yerleştirme puanı (Y-YGS), LYS puanlarından 180’in altında olanlar için ilgili Y-LYS puanı hesaplanmayacaktır.

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. Kontenjanların boş kalması durumunda genel lise mezunları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

LYS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını ve ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir (Bkz. Tablo 1F ve Şekil 5).

LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece ön lisans programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

LYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacaktır. ALYS puanlarının hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerektiği Tablo 1D’de gösterilmiştir. Yalnızca bu tablodaki koşulları sağlayan adaylar için ALYS puanları hesaplanacaktır.

* ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacaktır. ALYS puanları LYS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının % 20’si oranında ham puan alan adayların 180 LYS puanı almaları sağlanacaktır.

