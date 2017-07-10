Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın ile Karagöz Ahmet Paşa Camisi İmamı Hüseyin Karabulut'un oğlu Furkan Karabulut'un düğün töreni, Kütahyada yapıldı.

Rumeysa ve Furkan Karabulut çiftinin Kütahya-Tavşanlı karayolundaki bir açık hava tesisinde gerçekleştirilen düğün töreninde, polis ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğünde, yöresel kıyafetli zeybekler halk oyunları gösterisi sergiledi.

Düğünde damat Furkan Karabulut, Kütahya zeybeği oynadı.

Düğüne, Kalın ve Karabulut aileleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Vural Kavuncu, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın ile Furkan Karabulut'un nikah töreninde şahitlik yapmıştı.