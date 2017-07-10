Küçükçekmece’de kaçak bindikleri bir TIR'ın dorsesinde sıkışan yabancı uyruklu üç kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; yurt dışına metal boru götüren bir TIR'a yabancı uyruklu üç kişi kaçak olarak bindi.





İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde, akşam saatlerinde yokuş aşağı inen TIR'ın dorsesindeki dengenin bozulmasıyla yabancı uyruklu kişiler boruların arasında sıkışıp kaldı. Acıyla bağırıp yardım isteyenlerin çığlıklarını duyan çevredeki inşaat işçileri TIR'ın şoförünü durdurarak durumu bildirdi.

Brandası açılan dorsenin içindeki metal boruların arasında yabancı uyruklu üç kişinin sıkıştığı ve yaralandığı görüldü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar vinç yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastahaneye kaldırıldı.

TIR şoförü gözaltına alınırken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.