İzmir'de şehir içi yolcu taşıyan banliyö treni geç gelince vatandaşlar, canını hiçe sayarak raylara indi. İHA'nın haberine göre; olay, bugün akşam saatlerinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Hilal durağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa-Cumaovası arasında sefer yapan İZBAN treni iddiaya göre, yarım saatten fazla süre gecikti. Bunun üzerine öfkelenen bazı vatandaşlar, raylara indi. Vatandaşların bu tepkisi üzerine yetkililer, rayların tehlikeli olduğu konusunda defalarca uyarı anonsu yaptı.

Fakat görevlilerin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, tehlikeye rağmen raylarda yürümeye devam etti. Hilal durağı ile arasında kısa bir mesafe olan Kemer durağına kadar yürüyen vatandaşlar, raylardan çıkarak gelen trene bindi.

Öte yandan, yaşanan teknik bir arıza sebebiyle trenin geciktiği öğrenildi.

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