Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde geçen 18 Nisan’da 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazasında şehit olan polis memuru Ekrem Dereli (48), 20 Nisan’da Balıkesir’in Bigadiç İlçesi Değirmenli Köyü’nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Eşini kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşayan parkinson ve kalp hastası olan, yürümekte zorlanan Rebia Dereli (48) geçen perşembe günü rahatsızlandı. Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Dereli, Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki tüm müdahalelere karşın önceki akşam hayatını kaybetti.

Rebia Dereli

‘BABAMDAN SONRA 2.5 AY BOMBOŞ GEÇTİ’

Gazete Habertürk'ten Mahmut Acaröz'ün haberine göre Rebia Dereli, dün düzenlenen törenin ardından 82 gün önce şehit olan eşinin Değirmenli Köyü’ndeki mezarının yanına defnedildi. Üç ay içinde babaları ve annelerini kaybeden iki kardeşten 17 yaşındaki Enes Dereli annesinin tabutunu taşırken, 19 yaşındaki ablası Betül Dereli de annesinin mezarı başında dua etti.

Şehit Ekrem Dereli’nin oğlu Enes Dereli, “Babamı kaybettikten sonra 2.5 ay bomboş geçti. Annem 10 yıldır rahatsızdı. Babamın acısıyla rahatsızlığı daha da arttı. Annem, babamın vefatından sonra sürekli ağlıyordu. Yaşanabilecek en büyük acıları yaşadık. Bundan sonra sadece dua edeceğim. Yapabileceğim bir şey yok” diye konuştu.

Ekrem Dereli