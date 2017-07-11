Manisa'nın Kula ilçesindeki jandarma karakolunda sabaha karşı yaşanan olayda, cinnet getirdiği belirtilen asker, koğuşta silahla ateş açtı. Olayda, 3 asker şehit oldu. Yaralanan 3 asker ise 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinnet getiren asker intihar etti. Cenazeler incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören erleri ziyaret etti. Daha sonra Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçen Güvençer, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, saat 03.20 sıralarında Kula İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Alınan bilgilere göre, Nedim Abeş isimli asker, gece nöbet esnasında koğuşa gelerek elindeki MP5 makineli tabanca ile arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Abeş'in ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla 3 asker şehit olurken 3 asker de yaralandı. Koğuşu taradıktan sonra silahıyla koğuş bölgesinden ayrılarak nizamiye bölgesine gelen Abeş, aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti.

Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda koğuşta istirahatte olan askerlerden İzmir Konak nüfusuna kayıtlı Hüseyin Tolga Hepgül ve Bursa Orhangazi nüfusuna kayıtlı Mümin Pınardağ koğuşta şehit olurken, İzmir Bornova nüfusuna kayıtlı Orhan Sünnüoğlu ise kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. 3 askeri şehit ettikten sonra intihar eden asker Nedim Abeş'in ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.





VALİLİK: YARALI ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKELERİ YOKTUR

Manisa Valiliği'nce yapılan açıklamada ise "Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan bir jandarma erin, kişisel nedenlerden kaynaklandığı düşünülen bir gerekçeyle saat 03.20'de askerlerin istirahatte bulunduğu sırada koğuşu otomatik silahla taraması sonucu 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı." denildi.

Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, birlikte görev yapan diğer askerlerin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı kaydedildi.

Olayın ardından fail jandarma erin intihar ettiği bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimize ve kederli ailelere başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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