FETÖ’nün bilişim ayağına operasyon! 105 gözaltı kararı

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Büyük teknoloji şirketlerinde çalışan ve Bylock kullanıcısı olan 52 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK ve Sürat Bilişim de dahil birçok teknoloji şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon başlattı.
52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul ve 8 ayrı ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, 52 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların Bylock kullanıcısı olduğu ve bir bölümünün de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev almak için hazır bekledikleri iddia edildi.
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YORUMLAR 4
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Misafir 4 saat önceSiyasi ayağa dokunulmadıkça bu işin samimiyetinden şüphe duymaya devam edeceğim.00
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Misafir 4 saat önceNalet olsun her yer fetöcü kaynıyor adamlar hakem savcı hakim arıyor pusuya yatmış sessizce bekliyorlar00
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Misafir 4 saat öncemanisadaki kışlalarda işler çığırından çıktı artık Nası bir tartışma yaşamış ve cinet geçirmişe acilen ihmalkarların cezalandırılması lazım iş Nası bu raddeye gelyo00