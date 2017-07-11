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FETÖ’nün bilişim ayağına operasyon! 105 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ’nün bilişim ayağına yönelik operasyon düzenlendi

11 Temmuz 2017 Salı, 08:58:36 Güncelleme: 09:50:43 HABERTURK.COM

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Büyük teknoloji şirketlerinde çalışan ve Bylock kullanıcısı olan 52 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK ve Sürat Bilişim de dahil birçok teknoloji şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon başlattı.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve 8 ayrı ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, 52 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların Bylock kullanıcısı olduğu ve bir bölümünün de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev almak için hazır bekledikleri iddia edildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 saat önce
    Siyasi ayağa dokunulmadıkça bu işin samimiyetinden şüphe duymaya devam edeceğim.
  • Misafir 4 saat önce
    Nalet olsun her yer fetöcü kaynıyor adamlar hakem savcı hakim arıyor pusuya yatmış sessizce bekliyorlar
  • Misafir 4 saat önce
    manisadaki kışlalarda işler çığırından çıktı artık Nası bir tartışma yaşamış ve cinet geçirmişe acilen ihmalkarların cezalandırılması lazım iş Nası bu raddeye gelyo
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