FETÖ’nün bilişim ayağına operasyon! 105 gözaltı kararı

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Büyük teknoloji şirketlerinde çalışan ve Bylock kullanıcısı olan 52 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK ve Sürat Bilişim de dahil birçok teknoloji şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon başlattı.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve 8 ayrı ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, 52 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların Bylock kullanıcısı olduğu ve bir bölümünün de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev almak için hazır bekledikleri iddia edildi.

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