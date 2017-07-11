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Turgut Özal Üniversitesi'nde görev yapmış 40 kişi için FETÖ'den gözaltı kararı

Turgut Özal Üniversitesi'nde FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

11 Temmuz 2017 Salı, 09:20:17 Güncelleme: 09:51:15 İHA

İHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarında Fettullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni ve personeli, tamamı ihraç edilmiş veya açıkta olan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Hepsini toplayın. Bir tane bile kalmasın dışarıda.
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