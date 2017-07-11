İHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarında Fettullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni ve personeli, tamamı ihraç edilmiş veya açıkta olan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlandı.

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Turgut Özal Üniversitesi

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