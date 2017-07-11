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Şile yolunda karşıya geçmeye çalışan kadın öldü

Yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Dilet Temur hayatını kaybetti, sürücü ise olay yerinden kaçtı

11 Temmuz 2017 Salı, 09:31:23 Güncelleme: 09:33:53 DHA

Şile yolu Çekmeköy mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre kaza, Şile yolu Şile istikameti Çekmeköy Çamlık mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Dilet Temur'a bir araç çarptı.

KADINA ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Kadın yolun kenarına savrulurken sürücü ise hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri Temur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak Şile yolununun bir şeridini trafiğe kapattı.

Ceset olay yeri polisleri ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kadına çarpan aracı tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    ulan şerefsız ne istedıgın arkadaslarından
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