Amasya'da, köydeki bir evin bahçesine önceden sahte Meryem Ana heykelciği gömüp çıkardıktan sonra 1 milyon 900 bin dolara satma bahanesiyle köylüleri dolandırmaya çalışan iki kişinin oyununu Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bozdu.

İHA'nın haberine göre, H.A. ile H.K. Adana'dan Amasya'ya gelip merkeze bağlı Abacı köyü Balana mezrasına giderek gece bir evin bahçesini kazıp sahte Meryem Ana heykelciğini toprağa gömdü. Daha sonra tekrar geldikleri köyde yaşayan İ.Ç. ve K.Y.'yi Ermenilerden kalma değerli eserlerin yerini bildiklerini belirtip başladıkları kazı sonucu önceden gömdükleri heykelciği yeni bulunmuş gibi ikna eden H.A. ile H.K., Kıbrıs'ta yaşayan bir alıcıyla irtibata geçtiklerini iddia ederek 1 milyon 900 bin dolara satmak için yapacakları 40 bin liralık masrafın yarısını istedi.

İŞLEM BAŞLATILDI

İhbar alan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte Meryem Ana heykelciliği ile birer kazma ve kürek ele geçirildi. Benzer suç kayıtları bulunan iki şüpheli hakkında 'izinsiz kazı yapmak ve dolandırıcılık' suçundan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.