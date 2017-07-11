Bursa'da çaldığı bir otomobilin içerisinde uyuya kalan, 18 farklı suçtan aranan 27 yaşındaki Yunus T., polis ekiplerine silah çekti. T., kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan bir polis memurunun da kolunu ısırarak yaraladı.

DHA'nın yaptığı habere göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe ekipleri devriye gezerken, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi üzerinde plakası olmayan park halindeki bir otomobilin içerisinde birinin yattığını gördü. Polis,otomobilin kapısını açmasıyla uyanan şüpheli, belindeki silahı çekerek polislere doğrulttu.

POLİS MEMURUNUN KOLUNU ISIRDI

Polis ekipleri, 18 farklı suçtan aranan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus T.'yi etkisiz hale getirip silahını aldı. Bu sırada sinirlenen T., kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunun kolunu ısırarak yaraladı. Elleri kelepçelenen Yunus T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.'nin, hırsızlık, gasp, adam yaralama, yankesicilik, evrakta sahtecilik gibi 18 farklı suçtan aranması olduğu ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.