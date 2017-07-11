Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, ziyaret için şehitliğe gelen vatandaşları selamladı, çocuklarına oyuncak dağıttı. Yıldırım daha sonra, şehitlik girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Karşılamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe geçti.

Bu arada, ziyaret dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Anma dolayısıyla şehitliğe ziyarete gelen çok sayıda vatandaş da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğini ziyareti, yaklaşık iki saat sürdü. Erdoğan ve Yıldırım, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

Ziyarette Erdoğan ve Yıldırım, şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim de okudu.

PROF. DR. VARANK'IN KABRİ BAŞINDA DUA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Kabir ziyaretine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Göksel Gümüşdağ ve bazı milletvekilleri de katıldı.

EROL OLÇOK VE ABDULLAH TAYYİP OLÇOK'UN KABİRLERİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda, aralarında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren reklamcı Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrıldı.