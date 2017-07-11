İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oto kurtarıcıda çalışan ibrahim K., daha önce birlikte yaşadığı Fatma Akta'nın evini bastı. Akta'yı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı İbrahim K., evde bulunan ve Fatma Akta'nın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Mehmet K.'yi ise yaraladı. Polis, kaçan katil zanlısı İbrahim K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İbrahim K., Uşak'ta barda çalışan Fatma Akta ile bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra yaklaşık 6 ay önce ayrıldı. İbrahim K., İzmir'de bir oto kurtarıcıda işe girerken İzmir'e gelen Fatma Akta da tanıştığı Mehmet K. ile birlikte aynı evde kalmaya başladı. İddiaya göre; İbrahim K. gece geç saatlerde Mehmet K.'nın evine gitti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE

Burada ikili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K. bıçakla Mehmet K.'yı yaraladı. Bu sırada evde bulunan ve İbrahim K.'ya engel olmak isteyen Fatma Akta da vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İbrahim K. kaçarken, eve gelen sağlık ekipleri yaralılar Mehmet K. ve Fatma Akta'yı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürdü. Fatma Akta, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, cinayet zanlısı İbrahim K.'yı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.