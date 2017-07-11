Konya'nın Karapınar ilçesinde silahla başından vurulmuş halde cesedi bulunan 43 yaşındaki Bahri K.'nın 24 yıllık eşi Servinaz K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Servinaz K., kocasının 7 yaşındaki oğlu ve 12 yaşındaki kızını taciz ettiğini ileri sürdü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Kazanhüyüğü mahallesinde pazar günü 43 yaşındaki Bahri K., başından, kolundan ve göğsünden vurulmuş halde kamyonetinin yanında bulundu. Bahri K.'nın ölümünü araştıran Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahri K.'nın 2005 yılında Aslım Çöplüğü yakınında direksiyon eğitimi veren otomobilin önünü at arabasıyla kesip, otomobildeki Niyazi Bedir'i, tüfekle ateş ederek öldürdüğü, yanındaki Gürcistan uyruklu sevgilisi Stela S.'yi taciz ettiği ve yine araçta bulunan Ahmet A.'yı yaraladığı, bu suçlardan 12 yıl ceza aldığı ve 6 ay önce tahliye edildiğini belirledi.



POLİS, AİLESİNDEN ŞÜPHELENDİ

Polis, Bahri K.'nın cesedinin bulunduğu bölgenin yakınındaki çöplük alanda eşi Servinaz K. ve çocuklarıyla birlikte karton toplayarak geçimini sağladığını saptadı. Eşinin öldürüldüğü haberinin verilmesi sırasında Servinaz K.'nın tepki vermemesi polisin dikkatini çekti. Şüphe üzerine Servinaz K., gözaltına alındı. 10 çocuk annesi Servinaz K.'nın ifadesinde, eşi cezaevindeyken bir erkekle ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden E.K. adını verdiği oğlunun dünyaya getirdiğini söylediği öğrenildi.



Eşi Bahri K.'nın oğlu E.K.'yı taciz ettiğini ileri süren Servinaz K.'nın ifadesinde, ''Kocam 6 ay önce tahliye olunca birlikte karton toplamaya başladık. 6 Temmuz Perşembe günü çöpten karton toplarken, eşim oğlum E.K.'yı yanına alıp eve erken döndü. Ertesi gün sabah oğlum E.K., yanıma gelip ağlayarak, kocamın kendisini banyoda taciz ettiğini söyledi. Cuma günü erkenden yanıma oğlum E.K ve 12 yaşındaki kızım N.K.'yı alıp, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Oğlumun ifadesini aldılar. Bu sırada kızım orada babasının kendisini de taciz ettiğini anlattı. Kızım bana bu durumu anlatmamıştı" dediği belirtildi. Şikayetinin ardından polis, Bahri K.'ı yakalamak için çalışma başlattı. İddiaya göre, polisin eve geldiğini gören Bahri K. kaçtı.



"OĞLUM İÇİN DİYEREK ATEŞ ETTİM"

Kocasının 2 gece eve gelmediğini, sonra da "Neden polise gittin" diyerek kendisini tehdit ettiğini anlatan kadın ifadesine şöyle devam etti: "Pazar günü şehir merkezine gittiğimde, kamyonetiyle önümü keserek arabaya binmemi istedi. Arabaya bindim ve tartışmaya başladık. Bana sürekli 'Neden polise gittin. Seni keseceğim. Gör bak sana bugün neler yapacağım' diyerek bağırıyordu. Boş bir ahıra götürdü. Sonra 'eve gidelim' dedi. Ben de arabaya bindim. 'Oğluma yaptığın oldu mu?' dedim. O da 'Yaptıysam yaptım, sana ne' demesi üzerine kamyonette bulunan pompalı tüfeği alarak aşağıya indim. Onu da araçtan indirip 'Al bu oğlum için' diyerek ateş ettim. Sonra tüfeği de cesedinin yanına bırakıp eve gittim."



TUTUKLANDI

İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen kadın, gazetecilere ''Her şey oğlum için'' dedi. Servinaz K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ailenin yaşları 4 ile 15 arasında değişen 4 çocuğu devlet korumasına alındı.