İHA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 3 günde Kartal, Küçükçekmece ve Eyüp'te 4 ayrı operasyona imza attı. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÜRETİLEN 'SÜRPRİZ YUMURTA'YA UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER

Zanlılar ile birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında, küçük yaştaki çocuklar için çeşitli oyuncakların yer aldığı 'sürpriz yumurta'nın içine gizlenen uyuşturucu haplar dikkat çekti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 43 kilo Hint keneviri, 5 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 350 gram toz esrar, 7 kilo 800 gram bonzai, 5 bin 390 adet extacy hap, 600 gram bonzai ham maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan 17 kilo aseton denilen kimyasal madde, bir miktar kokain ile 2 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada, ağırlıklı olarak küçük yaştaki çocukların rağbet ettiği çeşitli oyuncakların yer aldığı 'sürpriz yumurta'nın içine gizlenen uyuşturucu maddeler dikkat çekti.

Biri yabancı uyruklu 8 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda aranan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.