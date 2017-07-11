Mersin'in Tarsus İlçesi'nde boğulma tehlikesi geçiren ve 2 kez kalbi duran 25 yaşındaki Davut Erdem, yüzme bilmediği halde suya atlayarak kendini kurtaran 16 yaşındaki Mercan Ceylan ile olay yerinde buluşup, bundan sonra kardeş olduklarını söyledi.

DHA'nın yaptığı habere göre olay, 13 Haziran'da Gazipaşa Bulvarı'nda dolaşan Davut Erdem, ayağı kayınca yüzünü yıkamak için eğildiği DSİ sulama kanalına düştü. Sürüklenen Erdem'i gören Mertcan Ceylan, hiç düşünmeden kendini suya attı. Yüzme dahi bilmeyen Ceylan, kanalın dibine dalıp Erdem'i ayaklarından yakalayarak su yüzeyine çıkarttı. Bu sırada diğer vatandaşların da yardımıyla Erdem, 17 dakika kaldığı sudan çıkarıldı.

Hastaneye gidinceye kadar 2 kez duran kalbi çalıştırılan Erdem, 15 gün yoğun bakımda kaldı. Tekrar hayata tutunan Erdem, 30 Haziran'da taburcu oldu. Evinde istirahat eden Erdem, toparlanınca ilk iş olarak kendini kurtaran Mertcan Ceylan'ı ziyaret etti.

DUYGUSAL BULUŞMA

Mertcan ve Davut'un buluşması duygusal anlara sahne oldu. Birbirine sarılıp el ele tutuşan gençler daha sonra olay yerine gitti. Mertcan Ceylan olayı anlatırken, Davut Erdem olan bitenin ayrıntılarını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Bağrışmaları duyup kanal başına geldiğini belirten Ceylan, "Suyun içinde birinin sürüklendiğini görünce, hemen atladım. Yüzme bilmiyorum ama el yordamıyla çıkardım. Bacaklarından yakalayıp kıyıya çektim. Arkadaşların yardımı ile kanaldan çıkardık. Bir hayat kurtardığım için mutluyum. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Biz artık kardeş gibi bir şey olduk. Duygularımı tarif etmek imkansız" dedi.

Kendisini kurtaran Mertcan'ın hakkını nasıl ödeyeceğini bilemediğini söyleyen Davut Erdem, "Gözümü açtığımda hastanede yoğun bakımdaydım. Mertcan'a ne kadar teşekkür etsem az. Doktorlar 17 dakika suda kalan birinin yaşamasının mucize olduğunu söyledi. Suyun soğuk olması sayesinde, beynin kendini koruduğunu düşünüyoruz. Biz artık Mertcan ile kardeşiz" diye konuştu.

"SANKİ OĞLUM YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDU"

Oğlunu kurtaran Ceylan'ı öperek teşekkür eden anne Muhabbet Erdem (55), "Allah bin kere razı olsun. O da artık benim bir oğlum oldu. Onu kurtardığı için binlerce şükürler olsun, çok mutluyuz, sevinçliyiz. Mutluluğumuzdan ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Sanki oğlum yeniden doğmuş gibi oldu" diye konuştu.

Baba Burhanettin Erdem ise şöyle konuştu:

"Benim 9 oğlum, 3 kızım var. Artık Mertcan da benim bir oğlum oldu. Önce Allah'ın izni, sonra Mertcan'ın cesareti ve doktorların çabasıyla oğluma yeniden kavuştum."

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