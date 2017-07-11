Bir yanda milyonlarca aday LYS sonuçlarının açıklanmasını beklerken, diğer yandan da tercihini YGS puanıyla yapacak olan adaylar bulunuyor. Adaylar, merakla "YGS-1 ve YGS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte YGS-1 ve YGS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!
YGS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Beton Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
|2
|YGS-1
|Bilgisayar Operatörlüğü
|2
|YGS-1
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|YGS-1
|Bilgisayar Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|2
|YGS-1
|Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
|2
|YGS-1
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|2
|YGS-1
|Döküm
|2
|YGS-1
|Elektrik
|2
|YGS-1
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|2
|YGS-1
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Elektromekanik Taşıyıcılar
|2
|YGS-1
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Elektronik Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Elektronörofizyoloji
|2
|YGS-1
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|2
|YGS-1
|Endüstriyel Kalıpçılık
|2
|YGS-1
|Enerji Tesisleri İşletmeciliği
|2
|YGS-1
|Gemi İnşaatı
|2
|YGS-1
|Gemi Makineleri İşletme
|2
|YGS-1
|Giyim Üretim Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Harita ve Kadastro
|2
|YGS-1
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|2
|YGS-1
|İnşaat Teknolojisi
|2
|YGS-1
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
|2
|YGS-1
|İş Makineleri Operatörlüğü
|2
|YGS-1
|İş ve Uğraşı Terapisi
|2
|YGS-1
|Kaynak Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Makine
|2
|YGS-1
|Makine, Resim ve Konstrüksiyon
|2
|YGS-1
|Mekatronik
|2
|YGS-1
|Metalurji
|2
|YGS-1
|Mobil Teknolojileri
|2
|YGS-1
|Mobilya ve Dekorasyon
|2
|YGS-1
|Odyometri
|2
|YGS-1
|Optisyenlik
|2
|YGS-1
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Radyoterapi
|2
|YGS-1
|Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Raylı Sistemler Makinistlik
|2
|YGS-1
|Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
|2
|YGS-1
|Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Sondaj Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Tahribatsız Muayene
|2
|YGS-1
|Tarım Makineleri
|2
|YGS-1
|Tekstil Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Tekstil ve Halı Makineleri
|2
|YGS-1
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|YGS-1
|Uçak Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Üretimde Kalite Kontrol
|2
|YGS-1
|W eb Tasarımı ve Kodlama
|2
|YGS-1
|Yapı Denetimi
|2
|YGS-1
|Yapı Ressamlığı
|2
|YGS-1
|Yapı Tesisat Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Yapı Yalıtım Teknolojisi
|2
|YGS-1
|Yat Kaptanlığı
|2
|YGS-1
YGS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Aktüerya (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Güverte (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
|Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)
|4
|YGS-1
YGS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|2
|YGS-2
|Ağız ve Diş Sağlığı
|2
|YGS-2
|Ameliyathane Hizmetleri
|2
|YGS-2
|Anestezi
|2
|YGS-2
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
|2
|YGS-2
|Bitki Koruma
|2
|YGS-2
|Biyokimya
|2
|YGS-2
|Boya Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Çevre Koruma ve Kontrol
|2
|YGS-2
|Çevre Sağlığı
|2
|YGS-2
|Deri Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Diş Protez Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Diyaliz
|2
|YGS-2
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Eczane Hizmetleri
|2
|YGS-2
|Endüstriyel Cam ve Seramik
|2
|YGS-2
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|2
|YGS-2
|Evde Hasta Bakımı
|2
|YGS-2
|Fizyoterapi
|2
|YGS-2
|Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Geoteknik
|2
|YGS-2
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|2
|YGS-2
|Gıda Teknolojisi
|2
|YGS-2
|İlk ve Acil Yardım
|2
|YGS-2
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|YGS-2
|Kağıt Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Kimya Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Kozmetik Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|YGS-2
|Laboratuvar Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Lastik ve Plastik Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Maden Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
|2
|YGS-2
|Nükleer Tıp Teknikleri
|2
|YGS-2
|Ortopedik Protez ve Ortez
|2
|YGS-2
|Oto Boya ve Karoseri
|2
|YGS-2
|Otopsi Yardımcılığı
|2
|YGS-2
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|2
|YGS-2
|Perfüzyon Teknikleri
|2
|YGS-2
|Podoloji
|2
|YGS-2
|Polimer Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Seramik, Cam ve Çinicilik
|2
|YGS-2
|Seramik ve Cam
|2
|YGS-2
|Sulama Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|2
|YGS-2
|Şarap Üretim Teknolojisi
|2
|YGS-2
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|YGS-2
|Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
|2
|YGS-2
|Yağ Endüstrisi
|2
|YGS-2
|Yaşlı Bakımı
|2
|YGS-2
YGS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Ebelik (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Ergoterapi (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Odyoloji (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Perfüzyon (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
|Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-2
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