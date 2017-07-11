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YGS-1 ve YGS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?

Üniversite tercih işlemini LYS puanı yerine YGS puanıyla yapmak isteyen öğrenciler bir yandan da YGS-1 ve YGS-2 puanı ile alım yapan bölümleri merak ediyor. İşte detaylar...

11 Temmuz 2017 Salı, 16:00:03 Güncelleme: 16:01:25

Bir yanda milyonlarca aday LYS sonuçlarının açıklanmasını beklerken, diğer yandan da tercihini YGS puanıyla yapacak olan adaylar bulunuyor. Adaylar, merakla "YGS-1 ve YGS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte YGS-1 ve YGS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

YGS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1
Beton Teknolojisi 2 YGS-1
Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 YGS-1
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 YGS-1
Bilgisayar Operatörlüğü 2 YGS-1
Bilgisayar Programcılığı 2 YGS-1
Bilgisayar Teknolojisi 2 YGS-1
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS-1
Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 YGS-1
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 YGS-1
Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 YGS-1
Döküm 2 YGS-1
Elektrik 2 YGS-1
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 YGS-1
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 YGS-1
Elektromekanik Taşıyıcılar 2 YGS-1
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS-1
Elektronik Teknolojisi 2 YGS-1
Elektronörofizyoloji 2 YGS-1
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS-1
Endüstriyel Kalıpçılık 2 YGS-1
Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 YGS-1
Gemi İnşaatı 2 YGS-1
Gemi Makineleri İşletme 2 YGS-1
Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS-1
Harita ve Kadastro 2 YGS-1
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS-1
İnşaat Teknolojisi 2 YGS-1
İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 YGS-1
İş Makineleri Operatörlüğü 2 YGS-1
İş ve Uğraşı Terapisi 2 YGS-1
Kaynak Teknolojisi 2 YGS-1
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS-1
Makine 2 YGS-1
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS-1
Mekatronik 2 YGS-1
Metalurji 2 YGS-1
Mobil Teknolojileri 2 YGS-1
Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS-1
Odyometri 2 YGS-1
Optisyenlik 2 YGS-1
Otomotiv Teknolojisi 2 YGS-1
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 YGS-1
Radyoterapi 2 YGS-1
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 YGS-1
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 YGS-1
Raylı Sistemler Makinistlik 2 YGS-1
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 YGS-1
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 YGS-1
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 YGS-1
Sondaj Teknolojisi 2 YGS-1
Tahribatsız Muayene 2 YGS-1
Tarım Makineleri 2 YGS-1
Tekstil Teknolojisi 2 YGS-1
Tekstil ve Halı Makineleri 2 YGS-1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS-1
Uçak Teknolojisi 2 YGS-1
Üretimde Kalite Kontrol 2 YGS-1
W eb Tasarımı ve Kodlama 2 YGS-1
Yapı Denetimi 2 YGS-1
Yapı Ressamlığı 2 YGS-1
Yapı Tesisat Teknolojisi 2 YGS-1
Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 YGS-1
Yat Kaptanlığı 2 YGS-1

YGS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Aktüerya (Yüksekokul) 4 YGS-1
Basım Teknolojileri (Yüksekokul) 4 YGS-1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-1
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) 4 YGS-1
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) 4 YGS-1
Güverte (Yüksekokul) 4 YGS-1
Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul) 4 YGS-1
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) 4 YGS-1
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) 4 YGS-1
Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) 4 YGS-1
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) 4 YGS-1

YGS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2
Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2
Ameliyathane Hizmetleri 2 YGS-2
Anestezi 2 YGS-2
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 YGS-2
Bitki Koruma 2 YGS-2
Biyokimya 2 YGS-2
Boya Teknolojisi 2 YGS-2
Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS-2
Çevre Sağlığı 2 YGS-2
Deri Teknolojisi 2 YGS-2
Diş Protez Teknolojisi 2 YGS-2
Diyaliz 2 YGS-2
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS-2
Eczane Hizmetleri 2 YGS-2
Endüstriyel Cam ve Seramik 2 YGS-2
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 YGS-2
Evde Hasta Bakımı 2 YGS-2
Fizyoterapi 2 YGS-2
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS-2
Geoteknik 2 YGS-2
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 YGS-2
Gıda Teknolojisi 2 YGS-2
İlk ve Acil Yardım 2 YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 YGS-2
Kağıt Teknolojisi 2 YGS-2
Kimya Teknolojisi 2 YGS-2
Kozmetik Teknolojisi 2 YGS-2
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 YGS-2
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS-2
Laboratuvar Teknolojisi 2 YGS-2
Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 YGS-2
Maden Teknolojisi 2 YGS-2
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 YGS-2
Nükleer Tıp Teknikleri 2 YGS-2
Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS-2
Oto Boya ve Karoseri 2 YGS-2
Otopsi Yardımcılığı 2 YGS-2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS-2
Perfüzyon Teknikleri 2 YGS-2
Podoloji 2 YGS-2
Polimer Teknolojisi 2 YGS-2
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 YGS-2
Seramik, Cam ve Çinicilik 2 YGS-2
Seramik ve Cam 2 YGS-2
Sulama Teknolojisi 2 YGS-2
Süt ve Besi Hayvancılığı 2 YGS-2
Şarap Üretim Teknolojisi 2 YGS-2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS-2
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 YGS-2
Yağ Endüstrisi 2 YGS-2
Yaşlı Bakımı 2 YGS-2

YGS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2
Ebelik (Yüksekokul) 4 YGS-2
Ergoterapi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4 YGS-2
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Hayvansal Üretim (Yüksekokul) 4 YGS-2
Hemşirelik (Yüksekokul) 4 YGS-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) 4 YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) 4 YGS-2
Odyoloji (Yüksekokul) 4 YGS-2
Perfüzyon (Yüksekokul) 4 YGS-2
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) 4 YGS-2

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