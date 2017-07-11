Bir yanda milyonlarca aday LYS sonuçlarının açıklanmasını beklerken, diğer yandan da tercihini YGS puanıyla yapacak olan adaylar bulunuyor. Adaylar, merakla "YGS-1 ve YGS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte YGS-1 ve YGS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

YGS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1 Beton Teknolojisi 2 YGS-1 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 YGS-1 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 YGS-1 Bilgisayar Operatörlüğü 2 YGS-1 Bilgisayar Programcılığı 2 YGS-1 Bilgisayar Teknolojisi 2 YGS-1 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS-1 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 YGS-1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 YGS-1 Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 YGS-1 Döküm 2 YGS-1 Elektrik 2 YGS-1 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 YGS-1 Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 YGS-1 Elektromekanik Taşıyıcılar 2 YGS-1 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS-1 Elektronik Teknolojisi 2 YGS-1 Elektronörofizyoloji 2 YGS-1 Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS-1 Endüstriyel Kalıpçılık 2 YGS-1 Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 YGS-1 Gemi İnşaatı 2 YGS-1 Gemi Makineleri İşletme 2 YGS-1 Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS-1 Harita ve Kadastro 2 YGS-1 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS-1 İnşaat Teknolojisi 2 YGS-1 İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 YGS-1 İş Makineleri Operatörlüğü 2 YGS-1 İş ve Uğraşı Terapisi 2 YGS-1 Kaynak Teknolojisi 2 YGS-1 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS-1 Makine 2 YGS-1 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS-1 Mekatronik 2 YGS-1 Metalurji 2 YGS-1 Mobil Teknolojileri 2 YGS-1 Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS-1 Odyometri 2 YGS-1 Optisyenlik 2 YGS-1 Otomotiv Teknolojisi 2 YGS-1 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 YGS-1 Radyoterapi 2 YGS-1 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 YGS-1 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 YGS-1 Raylı Sistemler Makinistlik 2 YGS-1 Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 YGS-1 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 YGS-1 Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 YGS-1 Sondaj Teknolojisi 2 YGS-1 Tahribatsız Muayene 2 YGS-1 Tarım Makineleri 2 YGS-1 Tekstil Teknolojisi 2 YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 2 YGS-1 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS-1 Uçak Teknolojisi 2 YGS-1 Üretimde Kalite Kontrol 2 YGS-1 W eb Tasarımı ve Kodlama 2 YGS-1 Yapı Denetimi 2 YGS-1 Yapı Ressamlığı 2 YGS-1 Yapı Tesisat Teknolojisi 2 YGS-1 Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 YGS-1 Yat Kaptanlığı 2 YGS-1

YGS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Aktüerya (Yüksekokul) 4 YGS-1 Basım Teknolojileri (Yüksekokul) 4 YGS-1 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-1 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) 4 YGS-1 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) 4 YGS-1 Güverte (Yüksekokul) 4 YGS-1 Hava Trafik Kontrol (Yüksekokul) 4 YGS-1 Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) 4 YGS-1 Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) 4 YGS-1 Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) 4 YGS-1 Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) 4 YGS-1

YGS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2 Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2 Ameliyathane Hizmetleri 2 YGS-2 Anestezi 2 YGS-2 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 YGS-2 Bitki Koruma 2 YGS-2 Biyokimya 2 YGS-2 Boya Teknolojisi 2 YGS-2 Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS-2 Çevre Sağlığı 2 YGS-2 Deri Teknolojisi 2 YGS-2 Diş Protez Teknolojisi 2 YGS-2 Diyaliz 2 YGS-2 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS-2 Eczane Hizmetleri 2 YGS-2 Endüstriyel Cam ve Seramik 2 YGS-2 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 YGS-2 Evde Hasta Bakımı 2 YGS-2 Fizyoterapi 2 YGS-2 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS-2 Geoteknik 2 YGS-2 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 YGS-2 Gıda Teknolojisi 2 YGS-2 İlk ve Acil Yardım 2 YGS-2 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 YGS-2 Kağıt Teknolojisi 2 YGS-2 Kimya Teknolojisi 2 YGS-2 Kozmetik Teknolojisi 2 YGS-2 Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 YGS-2 Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS-2 Laboratuvar Teknolojisi 2 YGS-2 Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 YGS-2 Maden Teknolojisi 2 YGS-2 Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 YGS-2 Nükleer Tıp Teknikleri 2 YGS-2 Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS-2 Oto Boya ve Karoseri 2 YGS-2 Otopsi Yardımcılığı 2 YGS-2 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS-2 Perfüzyon Teknikleri 2 YGS-2 Podoloji 2 YGS-2 Polimer Teknolojisi 2 YGS-2 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 YGS-2 Seramik, Cam ve Çinicilik 2 YGS-2 Seramik ve Cam 2 YGS-2 Sulama Teknolojisi 2 YGS-2 Süt ve Besi Hayvancılığı 2 YGS-2 Şarap Üretim Teknolojisi 2 YGS-2 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS-2 Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 YGS-2 Yağ Endüstrisi 2 YGS-2 Yaşlı Bakımı 2 YGS-2

YGS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2 Ebelik (Yüksekokul) 4 YGS-2 Ergoterapi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4 YGS-2 Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Hayvansal Üretim (Yüksekokul) 4 YGS-2 Hemşirelik (Yüksekokul) 4 YGS-2 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) 4 YGS-2 İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) 4 YGS-2 Odyoloji (Yüksekokul) 4 YGS-2 Perfüzyon (Yüksekokul) 4 YGS-2 Tütün Eksperliği (Yüksekokul) 4 YGS-2

YGS-1 puanıyla öğrenci alan bölümler

YGS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler

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