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YGS-3 ve YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?

Tercih işlemleri başlayacak olan milyonlarca üniversite adayları, bekleyişini sürdürüyor. Bazı adaylar "YGS-3 ve YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye merak ediyor. İşte detaylar...

11 Temmuz 2017 Salı, 16:07:24 Güncelleme: 16:09:15

Üniversite yerleşimi için tercih yapacak olan adaylardan bazıları, LYS puan türü kullanmak yerine YGS puan türü kullanıyor. Aynı zamanda tercih yapacak adaylar, merakla "YGS-3 puanıyla ve YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte YGS-3 ve YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi...

YGS-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Adalet 2 YGS-3
Basın ve Yayıncılık 2 YGS-3
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 YGS-3
Kültürel Miras ve Turizm 2 YGS-3
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS-3
Turist Rehberliği 2 YGS-3
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 YGS-3
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 YGS-3
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 YGS-3

YGS-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Müzikoloji 4 YGS-3
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-3

YGS-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Aşçılık 2 YGS-4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS-4
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 YGS-4
Çocuk Gelişimi 2 YGS-4
Deri Konfeksiyon 2 YGS-4
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 YGS-4
Geleneksel El Sanatları 2 YGS-4
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 YGS-4
Görsel İletişim 2 YGS-4
Halıcılık ve Kilimcilik 2 YGS-4
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS-4
İlahiyat 2 YGS-4
Marka İletişimi 2 YGS-4
Medya ve İletişim 2 YGS-4
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 YGS-4
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS-4
Reklamcılık 2 YGS4
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 YGS-4
Turizm Animasyonu 2 YGS-4
Yerel Yönetimler 2 YGS-4

YGS-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) 4 YGS-4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) 4 YGS-4
Medya ve İletişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-4
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) 4 YGS-4
Yeni Medya (Yüksekokul) 4 YGS-4

  • YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • YGS-3 puanıyla öğrenci alan bölümler
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