Üniversite yerleşimi için tercih yapacak olan adaylardan bazıları, LYS puan türü kullanmak yerine YGS puan türü kullanıyor. Aynı zamanda tercih yapacak adaylar, merakla "YGS-3 puanıyla ve YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte YGS-3 ve YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi...
YGS-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Adalet
|2
|YGS-3
|Basın ve Yayıncılık
|2
|YGS-3
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|2
|YGS-3
|Kültürel Miras ve Turizm
|2
|YGS-3
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|YGS-3
|Turist Rehberliği
|2
|YGS-3
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
|2
|YGS-3
|Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
|2
|YGS-3
|Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
|2
|YGS-3
YGS-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Müzikoloji
|4
|YGS-3
|Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-3
YGS-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Aşçılık
|2
|YGS-4
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|YGS-4
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|2
|YGS-4
|Çocuk Gelişimi
|2
|YGS-4
|Deri Konfeksiyon
|2
|YGS-4
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|2
|YGS-4
|Geleneksel El Sanatları
|2
|YGS-4
|Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
|2
|YGS-4
|Görsel İletişim
|2
|YGS-4
|Halıcılık ve Kilimcilik
|2
|YGS-4
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|YGS-4
|İlahiyat
|2
|YGS-4
|Marka İletişimi
|2
|YGS-4
|Medya ve İletişim
|2
|YGS-4
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|2
|YGS-4
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|2
|YGS-4
|Reklamcılık
|2
|YGS4
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|2
|YGS-4
|Turizm Animasyonu
|2
|YGS-4
|Yerel Yönetimler
|2
|YGS-4
YGS-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Gastronomi (Yüksekokul)
|4
|YGS-4
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|4
|YGS-4
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
|4
|YGS-4
|Medya ve İletişim Sistemleri (Yüksekokul)
|4
|YGS-4
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
|4
|YGS-4
|Yeni Medya (Yüksekokul)
|4
|YGS-4
- YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler
- YGS-3 puanıyla öğrenci alan bölümler
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0