Üniversite yerleşimi için tercih yapacak olan adaylardan bazıları, LYS puan türü kullanmak yerine YGS puan türü kullanıyor. Aynı zamanda tercih yapacak adaylar, merakla "YGS-3 puanıyla ve YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte YGS-3 ve YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi...

YGS-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Adalet 2 YGS-3 Basın ve Yayıncılık 2 YGS-3 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 YGS-3 Kültürel Miras ve Turizm 2 YGS-3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS-3 Turist Rehberliği 2 YGS-3 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 YGS-3 Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 YGS-3 Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 YGS-3

YGS-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Müzikoloji 4 YGS-3 Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-3

YGS-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Aşçılık 2 YGS-4 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS-4 Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 YGS-4 Çocuk Gelişimi 2 YGS-4 Deri Konfeksiyon 2 YGS-4 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 YGS-4 Geleneksel El Sanatları 2 YGS-4 Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 YGS-4 Görsel İletişim 2 YGS-4 Halıcılık ve Kilimcilik 2 YGS-4 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS-4 İlahiyat 2 YGS-4 Marka İletişimi 2 YGS-4 Medya ve İletişim 2 YGS-4 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 YGS-4 Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS-4 Reklamcılık 2 YGS4 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 YGS-4 Turizm Animasyonu 2 YGS-4 Yerel Yönetimler 2 YGS-4

YGS-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) 4 YGS-4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) 4 YGS-4 Medya ve İletişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-4 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) 4 YGS-4 Yeni Medya (Yüksekokul) 4 YGS-4

YGS-4 puanıyla öğrenci alan bölümler

YGS-3 puanıyla öğrenci alan bölümler