Üniversite tercihini LYS puanı yerine YGS puanı kullanarak yapmak isteyen adaylar, YGS-5 ve YGS-6 puanı ile öğrenci alan bölümler için arayışını sürdürüyor. Adaylar, tercih işlemleri başladığında tercih yaparak yerleştirme için bekleyişe geçecek. İşte YGS-5 ve YGS-6 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

YGS-5 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Basım ve Yayın Teknolojileri 2 YGS-5 Çevre Temizliği ve Denetimi 2 YGS-5 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 YGS-5 Emlak ve Emlak Yönetimi 2 YGS-5 Eser Koruma 2 YGS-5 Grafik Tasarımı 2 YGS-5 İç Mekan Tasarımı 2 YGS-5 İkram Hizmetleri 2 YGS-5 Kooperatifçilik 2 YGS-5 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS-5 Mimari Restorasyon 2 YGS-5 Moda Tasarımı 2 YGS-5 Otobüs Kaptanlığı 2 YGS-5 Özel Güvenlik ve Koruma 2 YGS-5 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 YGS-5 Posta Hizmetleri 2 YGS-5 Sahne ve Dekor Tasarımı 2 YGS-5 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 YGS-5 Sosyal Güvenlik 2 YGS-5 Sosyal Hizmetler 2 YGS-5 Spor Yönetimi 2 YGS-5 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS-5 Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 YGS-5 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 YGS-5

YGS-5 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) 4 YGS-5 Moda Tasarımı (Yüksekokul) 4 YGS-5 Rekreasyon (Yüksekokul) 4 YGS-5 Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 YGS-5 Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) 4 YGS-5

YGS-6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Arıcılık 2 YGS-6 Atçılık ve Antrenörlüğü 2 YGS-6 Avcılık ve Yaban Hayatı 2 YGS-6 Bağcılık 2 YGS-6 Bahçe Tarımı 2 YGS-6 Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS-6 Bilgi Yönetimi 2 YGS-6 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 YGS-6 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 YGS-6 Deniz Brokerliği 2 YGS-6 Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 YGS-6 Dış Ticaret 2 YGS-6 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 YGS-6 Endüstriyel Tavukçuluk 2 YGS-6 Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS-6 Ev İdaresi 2 YGS-6 Fındık Eksperliği 2 YGS-6 Fidan Yetiştiriciliği 2 YGS-6 Hava Lojistiği 2 YGS-6 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 YGS-6 İşletme Yönetimi 2 YGS-6 Kültür Balıkçılığı 2 YGS-6 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 YGS-6 Lojistik 2 YGS-6 Maliye 2 YGS-6 Mantarcılık 2 YGS-6 Marina İşletme 2 YGS-6 Marina ve Yat İşletmeciliği 2 YGS-6 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 YGS-6 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 YGS-6 Moda Yönetimi 2 YGS-6 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS-6 Organik Tarım 2 YGS-6 Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 YGS-6 Pazarlama 2 YGS-6 Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS-6 Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 YGS-6 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS-6 Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 YGS-6 Seracılık 2 YGS-6 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 YGS-6 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 YGS-6 Su Altı Teknolojisi 2 YGS-6 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 YGS-6 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS-6 Tapu ve Kadastro 2 YGS-6 Tarım 2 YGS-6 Tarımsal İşletmecilik 2 YGS-6 Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 YGS-6 Tarla Bitkileri 2 YGS-6 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 YGS-6 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS-6 Tohumculuk 2 YGS-6 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS-6 Yat İşletme ve Yönetimi 2 YGS-6 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 YGS-6

YGS-6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Antrenörlük Eğitimi 4 YGS-6 Bankacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) 4 YGS-6 Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) 4 YGS-6 Gümrük İşletme (Yüksekokul) 4 YGS-6 Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6 Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Muhasebe (Yüksekokul) 4 YGS-6 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6 Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul) 4 YGS-6 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) 4 YGS-6 Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Pazarlama (Yüksekokul) 4 YGS-6 Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4 YGS-6 Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sigortacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Tapu Kadastro (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Perakende Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6 Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (YO) 4 YGS-6 Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6 Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6

YGS-6 puanıyla öğrenci alan bölümler

YGS-5 puanıyla öğrenci alan bölümler

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