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YGS-5 ve YGS-6
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YGS-5 ve YGS-6 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?

Üniversite eğitimi için tercih aşamasına geçen adaylar, YGS-5 puanıyla ve YGS-6 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte YGS-5 ve YGS-6 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi...

11 Temmuz 2017 Salı, 16:16:36 Güncelleme: 16:17:50

Üniversite tercihini LYS puanı yerine YGS puanı kullanarak yapmak isteyen adaylar, YGS-5 ve YGS-6 puanı ile öğrenci alan bölümler için arayışını sürdürüyor. Adaylar, tercih işlemleri başladığında tercih yaparak yerleştirme için bekleyişe geçecek. İşte YGS-5 ve YGS-6 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

YGS-5 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Basım ve Yayın Teknolojileri 2 YGS-5
Çevre Temizliği ve Denetimi 2 YGS-5
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 YGS-5
Emlak ve Emlak Yönetimi 2 YGS-5
Eser Koruma 2 YGS-5
Grafik Tasarımı 2 YGS-5
İç Mekan Tasarımı 2 YGS-5
İkram Hizmetleri 2 YGS-5
Kooperatifçilik 2 YGS-5
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS-5
Mimari Restorasyon 2 YGS-5
Moda Tasarımı 2 YGS-5
Otobüs Kaptanlığı 2 YGS-5
Özel Güvenlik ve Koruma 2 YGS-5
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 YGS-5
Posta Hizmetleri 2 YGS-5
Sahne ve Dekor Tasarımı 2 YGS-5
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 YGS-5
Sosyal Güvenlik 2 YGS-5
Sosyal Hizmetler 2 YGS-5
Spor Yönetimi 2 YGS-5
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS-5
Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 YGS-5
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 YGS-5

YGS-5 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) 4 YGS-5
Moda Tasarımı (Yüksekokul) 4 YGS-5
Rekreasyon (Yüksekokul) 4 YGS-5
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 YGS-5
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) 4 YGS-5

YGS-6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Arıcılık 2 YGS-6
Atçılık ve Antrenörlüğü 2 YGS-6
Avcılık ve Yaban Hayatı 2 YGS-6
Bağcılık 2 YGS-6
Bahçe Tarımı 2 YGS-6
Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS-6
Bilgi Yönetimi 2 YGS-6
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 YGS-6
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 YGS-6
Deniz Brokerliği 2 YGS-6
Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 YGS-6
Dış Ticaret 2 YGS-6
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 YGS-6
Endüstriyel Tavukçuluk 2 YGS-6
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS-6
Ev İdaresi 2 YGS-6
Fındık Eksperliği 2 YGS-6
Fidan Yetiştiriciliği 2 YGS-6
Hava Lojistiği 2 YGS-6
İnsan Kaynakları Yönetimi 2 YGS-6
İşletme Yönetimi 2 YGS-6
Kültür Balıkçılığı 2 YGS-6
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 YGS-6
Lojistik 2 YGS-6
Maliye 2 YGS-6
Mantarcılık 2 YGS-6
Marina İşletme 2 YGS-6
Marina ve Yat İşletmeciliği 2 YGS-6
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 YGS-6
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 YGS-6
Moda Yönetimi 2 YGS-6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS-6
Organik Tarım 2 YGS-6
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 YGS-6
Pazarlama 2 YGS-6
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS-6
Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 YGS-6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS-6
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 YGS-6
Seracılık 2 YGS-6
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 YGS-6
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 YGS-6
Su Altı Teknolojisi 2 YGS-6
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 YGS-6
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS-6
Tapu ve Kadastro 2 YGS-6
Tarım 2 YGS-6
Tarımsal İşletmecilik 2 YGS-6
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 YGS-6
Tarla Bitkileri 2 YGS-6
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 YGS-6
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS-6
Tohumculuk 2 YGS-6
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS-6
Yat İşletme ve Yönetimi 2 YGS-6
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 YGS-6

YGS-6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Antrenörlük Eğitimi 4 YGS-6
Bankacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) 4 YGS-6
Gümrük İşletme (Yüksekokul) 4 YGS-6
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6
Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) 4 YGS-6
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) 4 YGS-6
Pazarlama (Yüksekokul) 4 YGS-6
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasası (Yüksekokul) 4 YGS-6
Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sigortacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Tapu Kadastro (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Perakende Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (YO) 4 YGS-6
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-6
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6

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