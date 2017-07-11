Üniversite tercihini LYS puanı yerine YGS puanı kullanarak yapmak isteyen adaylar, YGS-5 ve YGS-6 puanı ile öğrenci alan bölümler için arayışını sürdürüyor. Adaylar, tercih işlemleri başladığında tercih yaparak yerleştirme için bekleyişe geçecek. İşte YGS-5 ve YGS-6 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!
YGS-5 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Basım ve Yayın Teknolojileri
|2
|YGS-5
|Çevre Temizliği ve Denetimi
|2
|YGS-5
|Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
|2
|YGS-5
|Emlak ve Emlak Yönetimi
|2
|YGS-5
|Eser Koruma
|2
|YGS-5
|Grafik Tasarımı
|2
|YGS-5
|İç Mekan Tasarımı
|2
|YGS-5
|İkram Hizmetleri
|2
|YGS-5
|Kooperatifçilik
|2
|YGS-5
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|2
|YGS-5
|Mimari Restorasyon
|2
|YGS-5
|Moda Tasarımı
|2
|YGS-5
|Otobüs Kaptanlığı
|2
|YGS-5
|Özel Güvenlik ve Koruma
|2
|YGS-5
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
|2
|YGS-5
|Posta Hizmetleri
|2
|YGS-5
|Sahne ve Dekor Tasarımı
|2
|YGS-5
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|2
|YGS-5
|Sosyal Güvenlik
|2
|YGS-5
|Sosyal Hizmetler
|2
|YGS-5
|Spor Yönetimi
|2
|YGS-5
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|2
|YGS-5
|Uçuş Harekat Yöneticiliği
|2
|YGS-5
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|2
|YGS-5
YGS-5 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-5
|Moda Tasarımı (Yüksekokul)
|4
|YGS-5
|Rekreasyon (Yüksekokul)
|4
|YGS-5
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
|4
|YGS-5
|Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-5
YGS-6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (2 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Arıcılık
|2
|YGS-6
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|2
|YGS-6
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|2
|YGS-6
|Bağcılık
|2
|YGS-6
|Bahçe Tarımı
|2
|YGS-6
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|YGS-6
|Bilgi Yönetimi
|2
|YGS-6
|Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
|2
|YGS-6
|Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
|2
|YGS-6
|Deniz Brokerliği
|2
|YGS-6
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|2
|YGS-6
|Dış Ticaret
|2
|YGS-6
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
|2
|YGS-6
|Endüstriyel Tavukçuluk
|2
|YGS-6
|Et ve Ürünleri Teknolojisi
|2
|YGS-6
|Ev İdaresi
|2
|YGS-6
|Fındık Eksperliği
|2
|YGS-6
|Fidan Yetiştiriciliği
|2
|YGS-6
|Hava Lojistiği
|2
|YGS-6
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|2
|YGS-6
|İşletme Yönetimi
|2
|YGS-6
|Kültür Balıkçılığı
|2
|YGS-6
|Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
|2
|YGS-6
|Lojistik
|2
|YGS-6
|Maliye
|2
|YGS-6
|Mantarcılık
|2
|YGS-6
|Marina İşletme
|2
|YGS-6
|Marina ve Yat İşletmeciliği
|2
|YGS-6
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|2
|YGS-6
|Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
|2
|YGS-6
|Moda Yönetimi
|2
|YGS-6
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|YGS-6
|Organik Tarım
|2
|YGS-6
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|2
|YGS-6
|Pazarlama
|2
|YGS-6
|Peyzaj ve Süs Bitkileri
|2
|YGS-6
|Raylı Sistemler İşletmeciliği
|2
|YGS-6
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|YGS-6
|Sağlık Turizmi İşletmeciliği
|2
|YGS-6
|Seracılık
|2
|YGS-6
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|2
|YGS-6
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|YGS-6
|Su Altı Teknolojisi
|2
|YGS-6
|Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|2
|YGS-6
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|2
|YGS-6
|Tapu ve Kadastro
|2
|YGS-6
|Tarım
|2
|YGS-6
|Tarımsal İşletmecilik
|2
|YGS-6
|Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
|2
|YGS-6
|Tarla Bitkileri
|2
|YGS-6
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|2
|YGS-6
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|2
|YGS-6
|Tohumculuk
|2
|YGS-6
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|YGS-6
|Yat İşletme ve Yönetimi
|2
|YGS-6
|Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
|2
|YGS-6
YGS-6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER (4 YILLIK)
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Antrenörlük Eğitimi
|4
|YGS-6
|Bankacılık (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Gümrük İşletme (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Lojistik (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Muhasebe (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Pazarlama (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Sigortacılık (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Tapu Kadastro (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Finans (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Lojistik (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Perakende Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (YO)
|4
|YGS-6
|Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|4
|YGS-6
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