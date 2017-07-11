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Yalova'da 1 TL için şehit çocuğuna tokat

Çocuğun şikayet edeceğini söylemesi üzerine çılgına dönen şoför aşağıya inerek çocuğu darp etti

11 Temmuz 2017 Salı, 16:28:15 Güncelleme: 17:21:46

Yalova'nın Taşköprü beldesinde minibüse binen 14 yaşındaki şehit çocuğu iddialara göre şoför tarafından darp edildi. Darp raporu alan aile, şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde yaşandı. Şehit çocuğu olan 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu Taşköprü beldesinde yaşayan yakınının yanına gittikten sonra dönüşte minibüse bindi. İddiaya göre minibüs şoförü Nihat Ü. çocuktan 1 TL'lik ücreti istedi. Şehit çocuğu ise şehit yakını olduğunu ve toplu taşımada ücret ödemediklerini söyledi. Buna sinirlenen şoför otobüsü durdurarak çocuğu aşağıya indirdi. Çocuğun şikayet edeceğini söylemesi üzerine sinirlenen şoför aşağıya inerek çocuğu darp etti. Çocuğun ailesi hastaneden darp raporu alarak şoför Nihat Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haberturk.com olarak ulaştığımız Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen yaptığı açıklamada, olayın kendilerine ait bir toplu taşıma aracında gerçekleşmediğini minibüslerin kooperatife bağlı olduğunu bu sebeple bir yaptırımlarının olmadığını söyledi.

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YORUMLAR 30
  • Misafir 2 saat önce
    Söylenecek söz var mı!!!?
  • Misafir 2 saat önce
    Sürücülük belgesi iptal edilsin.
  • Misafir 3 saat önce
    Kimse kusura bakmasın da minibüsçüler, dolmuşçular fln hep nereli?
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