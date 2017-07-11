LYS sonuçlarını bekleyen milyonlarca üniversite adayı, bir yandan da tercih için işlemlerine hazırlanıyor. Tercih yaparken MF (Matematik-Fen) puan türünü kullanmak isteyen adaylar, "MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

MF-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Aktüerya (Fakülte) 4 MF-1 Aktüerya Bilimleri 4 MF-1 Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF-1 Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 MF-1 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF-1 İstatistik 4 MF-1 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1 Matematik 4 MF-1 Matematik Mühendisliği 4 MF-1 Matematik Öğretmenliği 4 MF-1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1 Matematik-Bilgisayar 4 MF-1 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 MF-1

MF-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Bahçe Bitkileri 4 MF-2 Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 4 MF-2 Balıkçılık Teknolojisi (Fakülte) 4 MF-2 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 4 MF-2 Bitki Koruma 4 MF-2 Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 4 MF-2 Biyoloji 4 MF-2 Biyoloji Öğretmenliği 4 MF-2 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 Fizik 4 MF-2 Fizik Öğretmenliği 4 MF-2 İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) 4 MF-2 Kimya 4 MF-2 Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF-2 Süt Teknolojisi 4 MF-2 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 4 MF-2 Zootekni 4 MF-2

MF-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 4 MF-3 Biyoenformatik ve Genetik 4 MF-3 Biyokimya 4 MF-3 Biyoteknoloji 4 MF-3 Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 4 MF-3 Dil ve Konuşma Terapisi 4 MF-3 Diş Hekimliği 5 MF-3 Ebelik (Fakülte) 4 MF-3 Eczacılık 5 MF-3 Ergoterapi 4 MF-3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) 4 MF-3 Genetik ve Biyomühendislik 4 MF-3 Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları 4 MF-3 Gerontoloji 4 MF-3 Hayvansal Üretim ve Teknolojileri 4 MF-3 Hemşirelik (Fakülte) 4 MF-3 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) 4 MF-3 Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği 4 MF-3 Kimya Öğretmenliği 4 MF-3 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF-3 Odyoloji (Fakülte) 4 MF-3 Ortez-Protez 4 MF-3 Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF-3 Tarımsal Genetik Mühendisliği 4 MF-3 Tarla Bitkileri 4 MF-3 Tıp 6 MF-3 Veteriner 5 MF-3

MF-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Adli Bilişim Mühendisliği 4 MF-4 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 MF-4 Bilgisayar Mühendisliği 4 MF-4 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 4 MF-4 Bilgisayar-Enformatik 4 MF-4 Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 MF-4 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 MF-4 Biyomedikal Mühendisliği 4 MF-4 Biyomühendislik 4 MF-4 Biyosistem Mühendisliği 4 MF-4 Cevher Hazırlama Mühendisliği 4 MF-4 Çevre Mühendisliği 4 MF-4 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) 4 MF-4 Deri Mühendisliği 4 MF-4 Dijital Oyun Tasarımı 4 MF-4 Elektrik Mühendisliği 4 MF-4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF-4 Elektronik Mühendisliği 4 MF-4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 MF-4 Endüstri Mühendisliği 4 MF-4 Endüstri Mühendisliği Programları 4 MF-4 Endüstri Tasarımı 4 MF-4 Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 MF-4 Endüstri ve Sistem Mühendisliği 4 MF-4 Endüstriyel Tasarım 4 MF-4 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 4 MF-4 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 MF-4 Enerji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF-4 Fizik Mühendisliği 4 MF-4 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 MF-4 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) 4 MF-4 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 MF-4 Gemi ve Yat Tasarımı 4 MF-4 Geomatik Mühendisliği 4 MF-4 Gıda Mühendisliği 4 MF-4 Harita Mühendisliği 4 MF-4 Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) 4 MF-4 Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 MF-4 Hidrojeoloji Mühendisliği 4 MF-4 İç Mimarlık 4 MF-4 İmalat Mühendisliği 4 MF-4 İnşaat Mühendisliği 4 MF-4 İşletme Mühendisliği 4 MF-4 Jeofizik Mühendisliği 4 MF-4 Jeoloji Mühendisliği 4 MF-4 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi 4 MF-4 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 4 MF-4 Kimya Mühendisliği 4 MF-4 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 4 MF-4 Kimya ve Süreç Mühendisliği 4 MF-4 Kimya-Biyoloji Mühendisliği 4 MF-4 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4 MF-4 Lif ve Polimer Mühendisliği 4 MF-4 Maden Mühendisliği 4 MF-4 Makine Mühendisliği 4 MF-4 Makine ve İmalat Mühendisliği 4 MF-4 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 MF-4 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 4 MF-4 Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 4 MF-4 Malzeme Mühendisliği 4 MF-4 Mekatronik Mühendisliği 4 MF-4 Mekatronik Sistemler Mühendisliği 4 MF-4 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF-4 Meteoroloji Mühendisliği 4 MF-4 Mimarlık 4 MF-4 Mühendislik Programları 4 MF-4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 4 MF-4 Nanobilim ve Nanoteknoloji 4 MF-4 Nanoteknoloji Mühendisliği 4 MF-4 Nükleer Enerji Mühendisliği 4 MF-4 Optik ve Akustik Mühendisliği 4 MF-4 Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 MF-4 Orman Mühendisliği 4 MF-4 Otomotiv Mühendisliği 4 MF-4 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 MF-4 Peyzaj Mimarlığı 4 MF-4 Pilot Eğitimi 4 MF-4 Pilotaj 4 MF-4 Polimer Mühendisliği 4 MF-4 Raylı Sistemler Mühendisliği 4 MF-4 Şehir ve Bölge Planlama 4 MF-4 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 MF-4 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF-4 Tekstil Mühendisliği 4 MF-4 Tıp Mühendisliği 4 MF-4 Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) 4 MF-4 Uçak Gövde-Motor (Fakülte) 4 MF-4 Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) 4 MF-4 Uçak Mühendisliği 4 MF-4 Uçak ve Uzay Mühendisliği 4 MF-4 Ulaştırma Mühendisliği 4 MF-4 Uzay Mühendisliği 4 MF-4 Yazılım Mühendisliği 4 MF-4

MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler

MF-3 puanıyla öğrenci alan bölümler

MF-2 puanıyla öğrenci alan bölümler

MF- puanıyla öğrenci alan bölümler

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