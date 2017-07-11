LYS sonuçlarını bekleyen milyonlarca üniversite adayı, bir yandan da tercih için işlemlerine hazırlanıyor. Tercih yaparken MF (Matematik-Fen) puan türünü kullanmak isteyen adaylar, "MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!
MF-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Aktüerya (Fakülte)
|4
|MF-1
|Aktüerya Bilimleri
|4
|MF-1
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|4
|MF-1
|Bilgisayar Bilimleri
|4
|MF-1
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|4
|MF-1
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|MF-1
|İstatistik
|4
|MF-1
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|4
|MF-1
|Matematik
|4
|MF-1
|Matematik Mühendisliği
|4
|MF-1
|Matematik Öğretmenliği
|4
|MF-1
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
|4
|MF-1
|Matematik-Bilgisayar
|4
|MF-1
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|4
|MF-1
MF-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Bahçe Bitkileri
|4
|MF-2
|Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
|4
|MF-2
|Balıkçılık Teknolojisi (Fakülte)
|4
|MF-2
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|4
|MF-2
|Bitki Koruma
|4
|MF-2
|Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
|4
|MF-2
|Biyoloji
|4
|MF-2
|Biyoloji Öğretmenliği
|4
|MF-2
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|MF-2
|Fizik
|4
|MF-2
|Fizik Öğretmenliği
|4
|MF-2
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)
|4
|MF-2
|Kimya
|4
|MF-2
|Su Ürünleri Mühendisliği
|4
|MF-2
|Süt Teknolojisi
|4
|MF-2
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|4
|MF-2
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|4
|MF-2
|Zootekni
|4
|MF-2
MF-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|4
|MF-3
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|4
|MF-3
|Biyoenformatik ve Genetik
|4
|MF-3
|Biyokimya
|4
|MF-3
|Biyoteknoloji
|4
|MF-3
|Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
|4
|MF-3
|Dil ve Konuşma Terapisi
|4
|MF-3
|Diş Hekimliği
|5
|MF-3
|Ebelik (Fakülte)
|4
|MF-3
|Eczacılık
|5
|MF-3
|Ergoterapi
|4
|MF-3
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|4
|MF-3
|Genetik ve Biyomühendislik
|4
|MF-3
|Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
|4
|MF-3
|Gerontoloji
|4
|MF-3
|Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
|4
|MF-3
|Hemşirelik (Fakülte)
|4
|MF-3
|Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)
|4
|MF-3
|Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği
|4
|MF-3
|Kimya Öğretmenliği
|4
|MF-3
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4
|MF-3
|Odyoloji (Fakülte)
|4
|MF-3
|Ortez-Protez
|4
|MF-3
|Tarımsal Biyoteknoloji
|4
|MF-3
|Tarımsal Genetik Mühendisliği
|4
|MF-3
|Tarla Bitkileri
|4
|MF-3
|Tıp
|6
|MF-3
|Veteriner
|5
|MF-3
MF-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Adli Bilişim Mühendisliği
|4
|MF-4
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|4
|MF-4
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|MF-4
|Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
|4
|MF-4
|Bilgisayar-Enformatik
|4
|MF-4
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|4
|MF-4
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
|4
|MF-4
|Biyomedikal Mühendisliği
|4
|MF-4
|Biyomühendislik
|4
|MF-4
|Biyosistem Mühendisliği
|4
|MF-4
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|4
|MF-4
|Çevre Mühendisliği
|4
|MF-4
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|4
|MF-4
|Deri Mühendisliği
|4
|MF-4
|Dijital Oyun Tasarımı
|4
|MF-4
|Elektrik Mühendisliği
|4
|MF-4
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|MF-4
|Elektronik Mühendisliği
|4
|MF-4
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|4
|MF-4
|Endüstri Mühendisliği
|4
|MF-4
|Endüstri Mühendisliği Programları
|4
|MF-4
|Endüstri Tasarımı
|4
|MF-4
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|4
|MF-4
|Endüstri ve Sistem Mühendisliği
|4
|MF-4
|Endüstriyel Tasarım
|4
|MF-4
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|4
|MF-4
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|4
|MF-4
|Enerji ve Malzeme Mühendisliği
|4
|MF-4
|Fizik Mühendisliği
|4
|MF-4
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|4
|MF-4
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|4
|MF-4
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|4
|MF-4
|Gemi ve Yat Tasarımı
|4
|MF-4
|Geomatik Mühendisliği
|4
|MF-4
|Gıda Mühendisliği
|4
|MF-4
|Harita Mühendisliği
|4
|MF-4
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
|4
|MF-4
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
|4
|MF-4
|Hidrojeoloji Mühendisliği
|4
|MF-4
|İç Mimarlık
|4
|MF-4
|İmalat Mühendisliği
|4
|MF-4
|İnşaat Mühendisliği
|4
|MF-4
|İşletme Mühendisliği
|4
|MF-4
|Jeofizik Mühendisliği
|4
|MF-4
|Jeoloji Mühendisliği
|4
|MF-4
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
|4
|MF-4
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
|4
|MF-4
|Kimya Mühendisliği
|4
|MF-4
|Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
|4
|MF-4
|Kimya ve Süreç Mühendisliği
|4
|MF-4
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
|4
|MF-4
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|4
|MF-4
|Lif ve Polimer Mühendisliği
|4
|MF-4
|Maden Mühendisliği
|4
|MF-4
|Makine Mühendisliği
|4
|MF-4
|Makine ve İmalat Mühendisliği
|4
|MF-4
|Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
|4
|MF-4
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
|4
|MF-4
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
|4
|MF-4
|Malzeme Mühendisliği
|4
|MF-4
|Mekatronik Mühendisliği
|4
|MF-4
|Mekatronik Sistemler Mühendisliği
|4
|MF-4
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|4
|MF-4
|Meteoroloji Mühendisliği
|4
|MF-4
|Mimarlık
|4
|MF-4
|Mühendislik Programları
|4
|MF-4
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
|4
|MF-4
|Nanobilim ve Nanoteknoloji
|4
|MF-4
|Nanoteknoloji Mühendisliği
|4
|MF-4
|Nükleer Enerji Mühendisliği
|4
|MF-4
|Optik ve Akustik Mühendisliği
|4
|MF-4
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|4
|MF-4
|Orman Mühendisliği
|4
|MF-4
|Otomotiv Mühendisliği
|4
|MF-4
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
|4
|MF-4
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|MF-4
|Pilot Eğitimi
|4
|MF-4
|Pilotaj
|4
|MF-4
|Polimer Mühendisliği
|4
|MF-4
|Raylı Sistemler Mühendisliği
|4
|MF-4
|Şehir ve Bölge Planlama
|4
|MF-4
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|4
|MF-4
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|4
|MF-4
|Tekstil Mühendisliği
|4
|MF-4
|Tıp Mühendisliği
|4
|MF-4
|Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)
|4
|MF-4
|Uçak Gövde-Motor (Fakülte)
|4
|MF-4
|Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)
|4
|MF-4
|Uçak Mühendisliği
|4
|MF-4
|Uçak ve Uzay Mühendisliği
|4
|MF-4
|Ulaştırma Mühendisliği
|4
|MF-4
|Uzay Mühendisliği
|4
|MF-4
|Yazılım Mühendisliği
|4
|MF-4
- MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler
- MF-3 puanıyla öğrenci alan bölümler
- MF-2 puanıyla öğrenci alan bölümler
- MF- puanıyla öğrenci alan bölümler
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