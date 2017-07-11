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MF puanıyla öğrenci alan bölümler!
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MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler!

Üniversite tercihini yaparken MF (Matematik-Fen) puan türünü kullanacak olan adaylar, merakla MF puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler!

11 Temmuz 2017 Salı, 16:30:46 Güncelleme: 16:45:09

LYS sonuçlarını bekleyen milyonlarca üniversite adayı, bir yandan da tercih için işlemlerine hazırlanıyor. Tercih yaparken MF (Matematik-Fen) puan türünü kullanmak isteyen adaylar, "MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir?" diye soruyor. İşte MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

MF-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Aktüerya (Fakülte) 4 MF-1
Aktüerya Bilimleri 4 MF-1
Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF-1
Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 MF-1
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF-1
İstatistik 4 MF-1
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1
Matematik 4 MF-1
Matematik Mühendisliği 4 MF-1
Matematik Öğretmenliği 4 MF-1
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1
Matematik-Bilgisayar 4 MF-1
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 4 MF-1

MF-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Bahçe Bitkileri 4 MF-2
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 4 MF-2
Balıkçılık Teknolojisi (Fakülte) 4 MF-2
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 4 MF-2
Bitki Koruma 4 MF-2
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 4 MF-2
Biyoloji 4 MF-2
Biyoloji Öğretmenliği 4 MF-2
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2
Fizik 4 MF-2
Fizik Öğretmenliği 4 MF-2
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) 4 MF-2
Kimya 4 MF-2
Su Ürünleri Mühendisliği 4 MF-2
Süt Teknolojisi 4 MF-2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 4 MF-2
Zootekni 4 MF-2

MF-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 4 MF-3
Biyoenformatik ve Genetik 4 MF-3
Biyokimya 4 MF-3
Biyoteknoloji 4 MF-3
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 4 MF-3
Dil ve Konuşma Terapisi 4 MF-3
Diş Hekimliği 5 MF-3
Ebelik (Fakülte) 4 MF-3
Eczacılık 5 MF-3
Ergoterapi 4 MF-3
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) 4 MF-3
Genetik ve Biyomühendislik 4 MF-3
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları 4 MF-3
Gerontoloji 4 MF-3
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri 4 MF-3
Hemşirelik (Fakülte) 4 MF-3
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) 4 MF-3
Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği 4 MF-3
Kimya Öğretmenliği 4 MF-3
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF-3
Odyoloji (Fakülte) 4 MF-3
Ortez-Protez 4 MF-3
Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF-3
Tarımsal Genetik Mühendisliği 4 MF-3
Tarla Bitkileri 4 MF-3
Tıp 6 MF-3
Veteriner 5 MF-3

MF-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Adli Bilişim Mühendisliği 4 MF-4
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 MF-4
Bilgisayar Mühendisliği 4 MF-4
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 4 MF-4
Bilgisayar-Enformatik 4 MF-4
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 MF-4
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 MF-4
Biyomedikal Mühendisliği 4 MF-4
Biyomühendislik 4 MF-4
Biyosistem Mühendisliği 4 MF-4
Cevher Hazırlama Mühendisliği 4 MF-4
Çevre Mühendisliği 4 MF-4
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) 4 MF-4
Deri Mühendisliği 4 MF-4
Dijital Oyun Tasarımı 4 MF-4
Elektrik Mühendisliği 4 MF-4
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF-4
Elektronik Mühendisliği 4 MF-4
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 MF-4
Endüstri Mühendisliği 4 MF-4
Endüstri Mühendisliği Programları 4 MF-4
Endüstri Tasarımı 4 MF-4
Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 MF-4
Endüstri ve Sistem Mühendisliği 4 MF-4
Endüstriyel Tasarım 4 MF-4
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 4 MF-4
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 MF-4
Enerji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF-4
Fizik Mühendisliği 4 MF-4
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 MF-4
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) 4 MF-4
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 MF-4
Gemi ve Yat Tasarımı 4 MF-4
Geomatik Mühendisliği 4 MF-4
Gıda Mühendisliği 4 MF-4
Harita Mühendisliği 4 MF-4
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) 4 MF-4
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 MF-4
Hidrojeoloji Mühendisliği 4 MF-4
İç Mimarlık 4 MF-4
İmalat Mühendisliği 4 MF-4
İnşaat Mühendisliği 4 MF-4
İşletme Mühendisliği 4 MF-4
Jeofizik Mühendisliği 4 MF-4
Jeoloji Mühendisliği 4 MF-4
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi 4 MF-4
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 4 MF-4
Kimya Mühendisliği 4 MF-4
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 4 MF-4
Kimya ve Süreç Mühendisliği 4 MF-4
Kimya-Biyoloji Mühendisliği 4 MF-4
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 4 MF-4
Lif ve Polimer Mühendisliği 4 MF-4
Maden Mühendisliği 4 MF-4
Makine Mühendisliği 4 MF-4
Makine ve İmalat Mühendisliği 4 MF-4
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 MF-4
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 4 MF-4
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 4 MF-4
Malzeme Mühendisliği 4 MF-4
Mekatronik Mühendisliği 4 MF-4
Mekatronik Sistemler Mühendisliği 4 MF-4
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF-4
Meteoroloji Mühendisliği 4 MF-4
Mimarlık 4 MF-4
Mühendislik Programları 4 MF-4
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 4 MF-4
Nanobilim ve Nanoteknoloji 4 MF-4
Nanoteknoloji Mühendisliği 4 MF-4
Nükleer Enerji Mühendisliği 4 MF-4
Optik ve Akustik Mühendisliği 4 MF-4
Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 MF-4
Orman Mühendisliği 4 MF-4
Otomotiv Mühendisliği 4 MF-4
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 MF-4
Peyzaj Mimarlığı 4 MF-4
Pilot Eğitimi 4 MF-4
Pilotaj 4 MF-4
Polimer Mühendisliği 4 MF-4
Raylı Sistemler Mühendisliği 4 MF-4
Şehir ve Bölge Planlama 4 MF-4
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 MF-4
Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF-4
Tekstil Mühendisliği 4 MF-4
Tıp Mühendisliği 4 MF-4
Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) 4 MF-4
Uçak Gövde-Motor (Fakülte) 4 MF-4
Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) 4 MF-4
Uçak Mühendisliği 4 MF-4
Uçak ve Uzay Mühendisliği 4 MF-4
Ulaştırma Mühendisliği 4 MF-4
Uzay Mühendisliği 4 MF-4
Yazılım Mühendisliği 4 MF-4

  • MF-4 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • MF-3 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • MF-2 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • MF- puanıyla öğrenci alan bölümler
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