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TM puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!
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TM-1, TM-2 ve TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler!

LYS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine başlayacak olan adaylar, TM (Türkçe-Matematik) puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte TM-1, TM-2 ve TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler!

11 Temmuz 2017 Salı, 16:36:47 Güncelleme: 16:45:33

LYS sonuçlarının bugün açıklanacak olması ve ardından tercih işlemlerinin başlayacak olmasıyla, TM (Türkçe-Matematik) puan türünü kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar, merakla TM-1, TM-2 ve TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte TM-1, TM-2 ve TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

TM-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Aktüerya ve Risk Yönetimi 4 TM-1
Bankacılık ve Finans (Fakülte) 4 TM-1
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) 4 TM-1
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM-1
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 4 TM-1
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4 TM-1
Ekonometri 4 TM-1
Ekonomi 4 TM-1
Ekonomi ve Finans 4 TM-1
Enerji Yönetimi 4 TM-1
Finansal Ekonometri 4 TM-1
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte) 4 TM-1
Girişimcilik 4 TM-1
Havacılık Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM-1
İktisadi ve İdari Programlar 4 TM-1
İktisat 4 TM-1
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
İşletme 4 TM-1
İşletme Enformatiği 4 TM-1
İşletme Yönetimi 4 TM-1
İşletme-Ekonomi 4 TM-1
Konaklama İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 TM-1
Lojistik Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Maliye 4 TM-1
Muhasebe ve Denetim (Fakülte) 4 TM-1
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte) 4 TM-1
Pazarlama (Fakülte) 4 TM-1
Sağlık İdaresi 4 TM-1
Sağlık Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Seyahat İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 TM-1
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 4 TM-1
Tarım Ekonomisi 4 TM-1
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 TM-1
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 4 TM-1
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1
Turizm ve Otel Yöneticiliği 4 TM-1
Turizm ve Otelcilik (Fakülte) 4 TM-1
Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararası Finans (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararası Finans ve Bankacılık 4 TM-1
Uluslararası Girişimcilik 4 TM-1
Uluslararası İşletme 4 TM-1
Uluslararası İşletme Yönetimi 4 TM-1
Uluslararası İşletmecilik 4 TM-1
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 4 TM-1
Uluslararası Lojistik (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 TM-1
Uluslararası Ticaret (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararası Ticaret ve Finans 4 TM-1
Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM-1
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1
Yönetim Bilimleri Programları 4 TM-1
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) 4 TM-1

TM-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 TM-2
Eşit Ağırlıklı Programlar 4 TM-2
Grafik Tasarım 4 TM-2
Grafik Tasarımı 4 TM-2
İktisadi ve İdari Bilimler Programları 4 TM-2
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4 TM-2
Moda Tasarımı (Fakülte) 4 TM-2
Moda ve Tekstil Tasarımı 4 TM-2
Öğretmenlik Programları 4 TM-2
Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2
Takı Tasarımı 4 TM-2
Tekstil Tasarımı 4 TM-2
Tekstil ve Moda Tasarımı 4 TM-2

TM-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Aile ve Tüketici Bilimleri 4 TM-3
Antropoloji 4 TM-3
Arkeoloji 4 TM-3
Avrupa Birliği İlişkileri 4 TM-3
Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM-3
Bilim Tarihi 4 TM-3
Çocuk Gelişimi (Fakülte) 4 TM-3
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi 4 TM-3
Felsefe 4 TM-3
Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 TM-3
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 4 TM-3
Hukuk 4 TM-3
İnsan ve Toplum Bilimleri 4 TM-3
İslam Ekonomisi ve Finans 4 TM-3
Kamu Yönetimi 4 TM-3
Klasik Arkeoloji 4 TM-3
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 4 TM-3
Müzecilik 4 TM-3
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM-3
Psikoloji 4 TM-3
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3
Rekreasyon (Fakülte) 4 TM-3
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 TM-3
Siyaset Bilimi 4 TM-3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM-3
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 TM-3
Sosyal Hizmet (Fakülte) 4 TM-3
Sosyoloji 4 TM-3
Spor Yöneticiliği (Fakülte) 4 TM-3
Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 TM-3
Türk İslam Arkeolojisi 4 TM-3
Uluslararası İlişkiler 4 TM-3
Yerel Yönetimler 4 TM-3

  • TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • TM-2 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • TM-1 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • tercih
  • LYS Türkçe Matematik
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