LYS sonuçlarının bugün açıklanacak olması ve ardından tercih işlemlerinin başlayacak olmasıyla, TM (Türkçe-Matematik) puan türünü kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar, merakla TM-1, TM-2 ve TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte TM-1, TM-2 ve TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

TM-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Aktüerya ve Risk Yönetimi 4 TM-1 Bankacılık ve Finans (Fakülte) 4 TM-1 Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) 4 TM-1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM-1 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 4 TM-1 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4 TM-1 Ekonometri 4 TM-1 Ekonomi 4 TM-1 Ekonomi ve Finans 4 TM-1 Enerji Yönetimi 4 TM-1 Finansal Ekonometri 4 TM-1 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte) 4 TM-1 Girişimcilik 4 TM-1 Havacılık Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM-1 İktisadi ve İdari Programlar 4 TM-1 İktisat 4 TM-1 İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 İşletme 4 TM-1 İşletme Enformatiği 4 TM-1 İşletme Yönetimi 4 TM-1 İşletme-Ekonomi 4 TM-1 Konaklama İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 TM-1 Lojistik Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 Maliye 4 TM-1 Muhasebe ve Denetim (Fakülte) 4 TM-1 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte) 4 TM-1 Pazarlama (Fakülte) 4 TM-1 Sağlık İdaresi 4 TM-1 Sağlık Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 Seyahat İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 TM-1 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 4 TM-1 Tarım Ekonomisi 4 TM-1 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 TM-1 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 4 TM-1 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1 Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1 Turizm ve Otel Yöneticiliği 4 TM-1 Turizm ve Otelcilik (Fakülte) 4 TM-1 Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte) 4 TM-1 Uluslararası Finans (Fakülte) 4 TM-1 Uluslararası Finans ve Bankacılık 4 TM-1 Uluslararası Girişimcilik 4 TM-1 Uluslararası İşletme 4 TM-1 Uluslararası İşletme Yönetimi 4 TM-1 Uluslararası İşletmecilik 4 TM-1 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 4 TM-1 Uluslararası Lojistik (Fakülte) 4 TM-1 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) 4 TM-1 Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 TM-1 Uluslararası Ticaret (Fakülte) 4 TM-1 Uluslararası Ticaret ve Finans 4 TM-1 Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM-1 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) 4 TM-1 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) 4 TM-1 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1 Yönetim Bilimleri Programları 4 TM-1 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) 4 TM-1

TM-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 TM-2 Eşit Ağırlıklı Programlar 4 TM-2 Grafik Tasarım 4 TM-2 Grafik Tasarımı 4 TM-2 İktisadi ve İdari Bilimler Programları 4 TM-2 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4 TM-2 Moda Tasarımı (Fakülte) 4 TM-2 Moda ve Tekstil Tasarımı 4 TM-2 Öğretmenlik Programları 4 TM-2 Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2 Takı Tasarımı 4 TM-2 Tekstil Tasarımı 4 TM-2 Tekstil ve Moda Tasarımı 4 TM-2

TM-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Aile ve Tüketici Bilimleri 4 TM-3 Antropoloji 4 TM-3 Arkeoloji 4 TM-3 Avrupa Birliği İlişkileri 4 TM-3 Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM-3 Bilim Tarihi 4 TM-3 Çocuk Gelişimi (Fakülte) 4 TM-3 Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi 4 TM-3 Felsefe 4 TM-3 Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 TM-3 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 4 TM-3 Hukuk 4 TM-3 İnsan ve Toplum Bilimleri 4 TM-3 İslam Ekonomisi ve Finans 4 TM-3 Kamu Yönetimi 4 TM-3 Klasik Arkeoloji 4 TM-3 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 4 TM-3 Müzecilik 4 TM-3 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM-3 Psikoloji 4 TM-3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3 Rekreasyon (Fakülte) 4 TM-3 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 TM-3 Siyaset Bilimi 4 TM-3 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM-3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 TM-3 Sosyal Hizmet (Fakülte) 4 TM-3 Sosyoloji 4 TM-3 Spor Yöneticiliği (Fakülte) 4 TM-3 Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 TM-3 Türk İslam Arkeolojisi 4 TM-3 Uluslararası İlişkiler 4 TM-3 Yerel Yönetimler 4 TM-3

TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler

TM-2 puanıyla öğrenci alan bölümler

TM-1 puanıyla öğrenci alan bölümler

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