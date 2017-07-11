LYS sonuçlarının bugün açıklanacak olması ve ardından tercih işlemlerinin başlayacak olmasıyla, TM (Türkçe-Matematik) puan türünü kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar, merakla TM-1, TM-2 ve TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte TM-1, TM-2 ve TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!
TM-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Aktüerya ve Risk Yönetimi
|4
|TM-1
|Bankacılık ve Finans (Fakülte)
|4
|TM-1
|Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)
|4
|TM-1
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|TM-1
|Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
|4
|TM-1
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|4
|TM-1
|Ekonometri
|4
|TM-1
|Ekonomi
|4
|TM-1
|Ekonomi ve Finans
|4
|TM-1
|Enerji Yönetimi
|4
|TM-1
|Finansal Ekonometri
|4
|TM-1
|Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)
|4
|TM-1
|Girişimcilik
|4
|TM-1
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|4
|TM-1
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|4
|TM-1
|İktisadi ve İdari Programlar
|4
|TM-1
|İktisat
|4
|TM-1
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
|4
|TM-1
|İşletme
|4
|TM-1
|İşletme Enformatiği
|4
|TM-1
|İşletme Yönetimi
|4
|TM-1
|İşletme-Ekonomi
|4
|TM-1
|Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)
|4
|TM-1
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|4
|TM-1
|Lojistik Yönetimi (Fakülte)
|4
|TM-1
|Maliye
|4
|TM-1
|Muhasebe ve Denetim (Fakülte)
|4
|TM-1
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
|4
|TM-1
|Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte)
|4
|TM-1
|Pazarlama (Fakülte)
|4
|TM-1
|Sağlık İdaresi
|4
|TM-1
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|4
|TM-1
|Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Fakülte)
|4
|TM-1
|Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)
|4
|TM-1
|Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
|4
|TM-1
|Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)
|4
|TM-1
|Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
|4
|TM-1
|Tarım Ekonomisi
|4
|TM-1
|Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|4
|TM-1
|Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
|4
|TM-1
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|4
|TM-1
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
|4
|TM-1
|Turizm ve Otel Yöneticiliği
|4
|TM-1
|Turizm ve Otelcilik (Fakülte)
|4
|TM-1
|Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)
|4
|TM-1
|Uluslararası Finans (Fakülte)
|4
|TM-1
|Uluslararası Finans ve Bankacılık
|4
|TM-1
|Uluslararası Girişimcilik
|4
|TM-1
|Uluslararası İşletme
|4
|TM-1
|Uluslararası İşletme Yönetimi
|4
|TM-1
|Uluslararası İşletmecilik
|4
|TM-1
|Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
|4
|TM-1
|Uluslararası Lojistik (Fakülte)
|4
|TM-1
|Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
|4
|TM-1
|Uluslararası Lojistik Yönetimi
|4
|TM-1
|Uluslararası Ticaret (Fakülte)
|4
|TM-1
|Uluslararası Ticaret ve Finans
|4
|TM-1
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|4
|TM-1
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
|4
|TM-1
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|4
|TM-1
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)
|4
|TM-1
|Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Fakülte)
|4
|TM-1
|Yönetim Bilimleri Programları
|4
|TM-1
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|4
|TM-1
TM-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|4
|TM-2
|Eşit Ağırlıklı Programlar
|4
|TM-2
|Grafik Tasarım
|4
|TM-2
|Grafik Tasarımı
|4
|TM-2
|İktisadi ve İdari Bilimler Programları
|4
|TM-2
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
|4
|TM-2
|Moda Tasarımı (Fakülte)
|4
|TM-2
|Moda ve Tekstil Tasarımı
|4
|TM-2
|Öğretmenlik Programları
|4
|TM-2
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|TM-2
|Takı Tasarımı
|4
|TM-2
|Tekstil Tasarımı
|4
|TM-2
|Tekstil ve Moda Tasarımı
|4
|TM-2
TM-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Aile ve Tüketici Bilimleri
|4
|TM-3
|Antropoloji
|4
|TM-3
|Arkeoloji
|4
|TM-3
|Avrupa Birliği İlişkileri
|4
|TM-3
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|4
|TM-3
|Bilim Tarihi
|4
|TM-3
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|4
|TM-3
|Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
|4
|TM-3
|Felsefe
|4
|TM-3
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|4
|TM-3
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
|4
|TM-3
|Hukuk
|4
|TM-3
|İnsan ve Toplum Bilimleri
|4
|TM-3
|İslam Ekonomisi ve Finans
|4
|TM-3
|Kamu Yönetimi
|4
|TM-3
|Klasik Arkeoloji
|4
|TM-3
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
|4
|TM-3
|Müzecilik
|4
|TM-3
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|4
|TM-3
|Psikoloji
|4
|TM-3
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|TM-3
|Rekreasyon (Fakülte)
|4
|TM-3
|Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
|4
|TM-3
|Siyaset Bilimi
|4
|TM-3
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|TM-3
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|4
|TM-3
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|4
|TM-3
|Sosyoloji
|4
|TM-3
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|4
|TM-3
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
|4
|TM-3
|Türk İslam Arkeolojisi
|4
|TM-3
|Uluslararası İlişkiler
|4
|TM-3
|Yerel Yönetimler
|4
|TM-3
- TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler
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- TM-1 puanıyla öğrenci alan bölümler
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