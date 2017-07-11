Üniversiteye geçiş için tercih işlemlerini yapacak olan ve TS (Türkçe-Sosyal) puan türünü kullanacak olan adaylar, heyecanla TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. Peki TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? İşte TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

TS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Animasyon 4 TS-1 Animasyon ve Oyun Tasarımı 4 TS-1 Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 4 TS-1 Çizgi Film ve Animasyon 4 TS-1 Fotoğraf ve Video 4 TS-1 İlahiyat 4 TS-1 İletişim 4 TS-1 İletişim Bilimleri 4 TS-1 İletişim Sanatları 4 TS-1 İletişim Tasarımı 4 TS-1 İletişim Tasarımı ve Medya 4 TS-1 İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 TS-1 İletişim ve Tasarım 4 TS-1 İslam ve Din Bilimleri 4 TS-1 İslami İlimler 4 TS-1 Kültür ve İletişim Bilimleri 4 TS-1 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 TS-1 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 TS-1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS-1 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) 4 TS-1

TS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim

Süresi Puan

Türü Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 4 TS-2 Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi 4 TS-2 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS-2 Çerkez Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 El Sanatları 4 TS-2 Film Tasarımı 4 TS-2 Film Tasarım ve Yazarlık 4 TS-2 Film Tasarım ve Yönetmenliği 4 TS-2 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) 4 TS-2 Gazetecilik 4 TS-2 Geleneksel Türk Sanatları 4 TS-2 Görsel İletişim 4 TS-2 Görsel İletişim Tasarımı 4 TS-2 Görsel Sanatlar 4 TS-2 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 4 TS-2 Halkbilim 4 TS-2 Halkla İlişkiler 4 TS-2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) 4 TS-2 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS-2 Hititoloji 4 TS-2 Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi 4 TS-2 Kürt Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 Medya ve Görsel Sanatlar 4 TS-2 Medya ve İletişim 4 TS-2 Medya ve İletişim Sistemleri (Fakülte) 4 TS-2 Radyo ve Televizyon 4 TS-2 Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS-2 Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 TS-2 Reklamcılık 4 TS-2 Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 TS-2 Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) 4 TS-2 Sanat Tarihi 4 TS-2 Sanat ve Kültür Yönetimi 4 TS-2 Sanat Yönetimi 4 TS-2 Sinema ve Dijital Medya 4 TS-2 Sinema ve Televizyon 4 TS-2 Sümeroloji 4 TS-2 Süryani Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 Tarih 4 TS-2 Tarih Öğretmenliği 4 TS-2 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 4 TS-2 Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 TS-2 Türk Halkbilimi 4 TS-2 Türkçe Öğretmenliği 4 TS-2 Yeni Medya (Fakülte) 4 TS-2 Yeni Medya ve Gazetecilik 4 TS-2 Yeni Medya ve İletişim 4 TS-2 Yeni Medya ve İletişim Sistemleri 4 TS-2 Zaza Dili ve Edebiyatı 4 TS-2

TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler

TS-1 puanıyla öğrenci alan bölümler

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