Üniversiteye geçiş için tercih işlemlerini yapacak olan ve TS (Türkçe-Sosyal) puan türünü kullanacak olan adaylar, heyecanla TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. Peki TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? İşte TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!
TS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Animasyon
|4
|TS-1
|Animasyon ve Oyun Tasarımı
|4
|TS-1
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
|4
|TS-1
|Basın ve Yayın
|4
|TS-1
|Coğrafya
|4
|TS-1
|Coğrafya Öğretmenliği
|4
|TS-1
|Çizgi Film ve Animasyon
|4
|TS-1
|Fotoğraf ve Video
|4
|TS-1
|İlahiyat
|4
|TS-1
|İletişim
|4
|TS-1
|İletişim Bilimleri
|4
|TS-1
|İletişim Sanatları
|4
|TS-1
|İletişim Tasarımı
|4
|TS-1
|İletişim Tasarımı ve Medya
|4
|TS-1
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|4
|TS-1
|İletişim ve Tasarım
|4
|TS-1
|İslam ve Din Bilimleri
|4
|TS-1
|İslami İlimler
|4
|TS-1
|Kültür ve İletişim Bilimleri
|4
|TS-1
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|TS-1
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|TS-1
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|TS-1
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
|4
|TS-1
TS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
|Yükseköğretim Programları / Bölümler
|Öğretim
Süresi
|Puan
Türü
|Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
|4
|TS-2
|Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
|4
|TS-2
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|4
|TS-2
|Çerkez Dili ve Edebiyatı
|4
|TS-2
|El Sanatları
|4
|TS-2
|Film Tasarımı
|4
|TS-2
|Film Tasarım ve Yazarlık
|4
|TS-2
|Film Tasarım ve Yönetmenliği
|4
|TS-2
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|4
|TS-2
|Gazetecilik
|4
|TS-2
|Geleneksel Türk Sanatları
|4
|TS-2
|Görsel İletişim
|4
|TS-2
|Görsel İletişim Tasarımı
|4
|TS-2
|Görsel Sanatlar
|4
|TS-2
|Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
|4
|TS-2
|Halkbilim
|4
|TS-2
|Halkla İlişkiler
|4
|TS-2
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
|4
|TS-2
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|4
|TS-2
|Hititoloji
|4
|TS-2
|Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
|4
|TS-2
|Kürt Dili ve Edebiyatı
|4
|TS-2
|Medya ve Görsel Sanatlar
|4
|TS-2
|Medya ve İletişim
|4
|TS-2
|Medya ve İletişim Sistemleri (Fakülte)
|4
|TS-2
|Radyo ve Televizyon
|4
|TS-2
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|4
|TS-2
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
|4
|TS-2
|Reklamcılık
|4
|TS-2
|Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
|4
|TS-2
|Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
|4
|TS-2
|Sanat Tarihi
|4
|TS-2
|Sanat ve Kültür Yönetimi
|4
|TS-2
|Sanat Yönetimi
|4
|TS-2
|Sinema ve Dijital Medya
|4
|TS-2
|Sinema ve Televizyon
|4
|TS-2
|Sümeroloji
|4
|TS-2
|Süryani Dili ve Edebiyatı
|4
|TS-2
|Tarih
|4
|TS-2
|Tarih Öğretmenliği
|4
|TS-2
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
|4
|TS-2
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|TS-2
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|4
|TS-2
|Türk Halkbilimi
|4
|TS-2
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|TS-2
|Yeni Medya (Fakülte)
|4
|TS-2
|Yeni Medya ve Gazetecilik
|4
|TS-2
|Yeni Medya ve İletişim
|4
|TS-2
|Yeni Medya ve İletişim Sistemleri
|4
|TS-2
|Zaza Dili ve Edebiyatı
|4
|TS-2
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