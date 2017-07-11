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TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler!

Türkçe-Sosyal (TS) puan türüyle LYS tercihi yapmak isteyen adaylar, merakla TS-1 ve TS-2 puanıyle öğrenci alan bölümleri araştırıyor. İşte TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler!

11 Temmuz 2017 Salı, 16:42:33 Güncelleme: 16:44:40

Üniversiteye geçiş için tercih işlemlerini yapacak olan ve TS (Türkçe-Sosyal) puan türünü kullanacak olan adaylar, heyecanla TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. Peki TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? İşte TS-1 ve TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler listesi!

TS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Animasyon 4 TS-1
Animasyon ve Oyun Tasarımı 4 TS-1
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1
Basın ve Yayın 4 TS-1
Coğrafya 4 TS-1
Coğrafya Öğretmenliği 4 TS-1
Çizgi Film ve Animasyon 4 TS-1
Fotoğraf ve Video 4 TS-1
İlahiyat 4 TS-1
İletişim 4 TS-1
İletişim Bilimleri 4 TS-1
İletişim Sanatları 4 TS-1
İletişim Tasarımı 4 TS-1
İletişim Tasarımı ve Medya 4 TS-1
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 TS-1
İletişim ve Tasarım 4 TS-1
İslam ve Din Bilimleri 4 TS-1
İslami İlimler 4 TS-1
Kültür ve İletişim Bilimleri 4 TS-1
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 TS-1
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 TS-1
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS-1
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) 4 TS-1

TS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Yükseköğretim Programları / Bölümler Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 4 TS-2
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi 4 TS-2
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS-2
Çerkez Dili ve Edebiyatı 4 TS-2
El Sanatları 4 TS-2
Film Tasarımı 4 TS-2
Film Tasarım ve Yazarlık 4 TS-2
Film Tasarım ve Yönetmenliği 4 TS-2
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) 4 TS-2
Gazetecilik 4 TS-2
Geleneksel Türk Sanatları 4 TS-2
Görsel İletişim 4 TS-2
Görsel İletişim Tasarımı 4 TS-2
Görsel Sanatlar 4 TS-2
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 4 TS-2
Halkbilim 4 TS-2
Halkla İlişkiler 4 TS-2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) 4 TS-2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS-2
Hititoloji 4 TS-2
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi 4 TS-2
Kürt Dili ve Edebiyatı 4 TS-2
Medya ve Görsel Sanatlar 4 TS-2
Medya ve İletişim 4 TS-2
Medya ve İletişim Sistemleri (Fakülte) 4 TS-2
Radyo ve Televizyon 4 TS-2
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS-2
Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 TS-2
Reklamcılık 4 TS-2
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 TS-2
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) 4 TS-2
Sanat Tarihi 4 TS-2
Sanat ve Kültür Yönetimi 4 TS-2
Sanat Yönetimi 4 TS-2
Sinema ve Dijital Medya 4 TS-2
Sinema ve Televizyon 4 TS-2
Sümeroloji 4 TS-2
Süryani Dili ve Edebiyatı 4 TS-2
Tarih 4 TS-2
Tarih Öğretmenliği 4 TS-2
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 4 TS-2
Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 TS-2
Türk Halkbilimi 4 TS-2
Türkçe Öğretmenliği 4 TS-2
Yeni Medya (Fakülte) 4 TS-2
Yeni Medya ve Gazetecilik 4 TS-2
Yeni Medya ve İletişim 4 TS-2
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri 4 TS-2
Zaza Dili ve Edebiyatı 4 TS-2

  • TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • TS-1 puanıyla öğrenci alan bölümler
  • tercih
  • lys türkçe sosyal
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