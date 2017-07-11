Aydın'nın Kuşadası ilçesindeki 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Y.Ö.'ye arkadan yaklaşıp sarılarak, ağzı ve burnunu kapatmaya çalıştığı, bir başka hemşirenin gelmesi üzerine kaçtığı ileri sürülen H.B. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aydın Tabip Odası, Aydın Aile Hekimleri Derneği ve Aydın Aile Sağlığı Elemanları Derneği saldırıyı kınadı.



DHA'nın haberine göre, Hemşire Y.Ö., bugün saat 07.30 sıralarında görev yaptığı Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelip, kapıyı açtı. Bu sırada hasta görünümünde merkeze gelen H.B., doktorların ne zaman geleceğini sordu, Y.Ö.'nün 'Yarım saat' diye yanıt vermesi üzerine H.B., koridordaki koltuklardan birine oturup, beklemeye başladı. H.B.'nin davranışlarından şüphelenip, tedirgin olan Y.Ö., dışarı çıkmak istedi. Ancak, bu sırada H.B., önce bir ağrı kesici, ardından da bir bardak su istedi. H.B., Y.Ö.'nün mutfaktan su almaya gitmesini fırsat bilip, peşinden giderek iddiaya göre, arkadan sarılıp, ağzını ve burnunu kapatmaya çalıştı. Y.Ö.'nün kurtulmaya çalıştığı sırada, başka bir hemşirenin gelmesi üzerine paniğe kapılan H.B., koşarak, kaçtı. Bu sırada bayılıp, yere yığılan hemşire Y.Ö.'ye gereken müdahaleyi meslektaşları yapıp, durumu polise bildirdi. Polis, görgü tanığı hemşirenin verdiği eşkalden yola çıkarak, işsiz olduğu öğrenilen şüpheli H.B.'yi olaydan 20 dakika kadar sonra yakalayıp, gözaltına aldı.



SALDIRIYI KINADILAR



Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Uzm. Dr. Erkut Coşkun, Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Taner Balbay, Aydın Aile Sağlığı Elemanları Derneği Başkanı Zeynep Kılıç Karataş, Kuşadası'na gelerek hemşire Y.Ö.'ye yapılan saldırıyı kınadı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Uzm. Dr. Erkut Coşkun, saldırganın tutuklanarak bir örnek oluşturması gerektiğini belirtip, "Sağlık çalışanlarına şiddet gösteren kişiler ciddi cezalar almalı. Ama asıl olması gereken, şiddeti daha gerçekleşmeden önlemektir. Federasyon olarak şiddetin önüne geçmenin en etkili yolunun, caydırıcı cezalar içeren Sağlıkta Şiddet Yasası'nın bir an önce çıkartılması görüşündeyiz. Kanun koyucular, bir sağlık çalışanı daha saldırıya uğramadan, derhal yasanın çıkartılması için harekete geçmelidir" dedi. Coşkun, sadece geçen hafta içinde 8 sağlık çalışanının şiddete uğradığına da dikkat çekti.



"ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ"



Aydın Tabip Odası, Aydın Aile Hekimleri Derneği ve Aile Sağlığı Elemanları Derneği adına yapılan ortak açıklamayı ise Aydın Tabip Odası Genel Sekreteri İsmail Ertin okudu. "Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz" diyerek başladığı konuşmasında Ertin, yaşanan olayın hem kadına hem de sağlık çalışanına şiddet içerdiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre günde 30 sağlık çalışanının şiddete uğradığını vurgulayan Ertin, "Sağlık kurum ve kuruluşlarımızın sağlık çalışanlarımız için daha güvenli hale getirilmesi sadece Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının yük alması ile olamaz. Bunun için Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz. Yasada, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu ve yaptırımı ayrı olarak düzenlenmiş olsa da yapılan düzenlemede tutuklama tedbirinin hakimin takdirinde olduğu, kasten yaralama suçları dışında, üst sınırı iki yılı geçmeyen yaralama suçlarında tutuklamaya karar verilmediği görülmektedir. Yapılacak düzenleme ile önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması için TCK'ya basitçe bir madde eklenmesi gereklidir. Sağlıkta şiddetin olmadığı bir sağlık ortamı, kadına şiddetin olmadığı bir toplumda yaşamak istiyoruz" dedi.

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