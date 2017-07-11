Denizli'nin Honaz ilçesinde, eşini doktora götürmek için bankadan para çekmek üzere evden çıkan 36 yaşındaki Soner Kızılırmak'tan 11 gündür haber alınamıyor. 4 aylık hamile 27 yaşındaki Fatma Kızılırmak, eşinin hayatından endişe ettiğini belirtip, bulunması için yetkililerden yardım istedi.

DHA'nın haberine göre; Honaz ilçesi Haydar Mahallesi'nde çiftçilik ve emlakçılık yapan Soner Kızılırmak, geçen 30 Haziran tarihinde ortadan kayboldu. Ertesi gün eşini hastaneye götüreceği için para çekmek üzere saat 11.00 sıralarında evinden çıkan Kızılırmak, bir daha geri dönmedi. Kızılırmak'tan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri aradı, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Polis, kayıp olan Kızılırmak'ın bulunması için çalışma başlattı.

Fatma Kızılırmak, eşinden 11 gündür haber alamadıkları için endişelendiğini belirtip, "7 aylık evliyiz, 4 aylık hamileyim. Beni doktora götürmek için para çekmeye gitmişti. Kendisinden bir daha haber alamadık. Ailemle birlikte gidebileceği yerleri aradık. Eşim kendi halinde, işine gücüne bakan biri. Normalde hiçbir yere haber vermeden gitmezdi. Mutlaka arar haber verirdi. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Görenlerin ya da yerini bilenlerin polise bildirmesini istiyorum. Yetkililerden de eşimin bulunması için yardım bekliyorum" dedi.

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Soner Kızılırmak