Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından üniversite adaylarına yönelik yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın ( LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldığı puana göre üniversiteye yerleşecek öğrenciler, üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2017 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2017 LYS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Aldığı puana göre tercihlerini yapacak adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, üniversite tercihleri 18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak.

26 Temmuz 2017 tarihine kadar sürecek olan LYS tercih işlemleri için, adaylara bir de tercih kılavuzu sunulacak. Tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından tercihlerin başladığını belirten ilanla birlikte eş zamanlı olarak yayınlanacak ve adaylar bu kılavuz üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

Tercih yapmak için adayların ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile sisteme giriş yapacak olan adaylar ardından tercih yapma ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirecekler.

Ağustos ayında tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz.

ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI YAYIMLANAN ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yaz abilecektir.

2017- ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğret im kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puanları ile yerleştirilebilecekleri lisans programlarını, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 1A’da hangi puan türünde en az kaç YGS/LYS puanı alan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programlarına ön kayıt yaptırabilecekleri görülmektedir.

YGS puanlarından 150’nin altında olanlar için yerleştirme puanı (Y-YGS), LYS puanlarından 180’in altında olanlar için ilgili Y-LYS puanı hesaplanmayacaktır.

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. Kontenjanların boş kalması durumunda genel lise mezunları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Y ükseköğretim programlarının 201 7- ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar , ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede ; ön lisans ve lisans programlar ın a merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

Üniversite tercihleri ne zaman

üniversite tercihleri nasıl yapılır

ösym

lys