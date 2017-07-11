CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünde uğradığı Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyü ziyaretinde kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu öne sürülen kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'ın, Kılıçdaroğlu'na Gümüşova ilçesi Selamlar köyünü ziyareti sırasında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla N.A. hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından cumhuriyet savcılığı çalışma başlattı.
Savcılık kararının ardından Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri N.A'yı köyündeki evinde gözaltına aldı.
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