Düzce'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ev kadını 57 yaşındaki N.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı.



DHA'nın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklunmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü ardından dün aynı güzergahı kullanarak karayoluyla Ankara'ya döndü. Kılıçdaroğlu dönüş yolunda, yürüyüşün 14'üncü gününde kendisine ayran ikram edilen Düzce'nin Gümüşova İlçesi Selamlar Köyü'nde mola verdi.



D-100 Karayolu kenarındaki köyde ikram edilen ayranı içen Kılıçdaroğlu, köylülerle sohbet etti. Bu sırada köyde oturan ev kadını N.A., iddiaya göre Kılıçdaroğlu'na hakaret etti.



Kılıçdaroğlu'nun Ankara'ya dönmesi ardından CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, N.A. hakkında şikayette bulundu. Akşam saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alınan N.A., bu sabah 'hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. N.A., suç vasfının oluşmadığı gerekçesi ve yaşı göz önünde bulundurularak savcılık tarafından serbest bırakıldı.







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