Adana'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.



Polis ekipleri, 8 Temmuz'da, merkez Seyhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışanların kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Bu arada, olayla ilgisi olmadığı halde, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralanan A.G'nin (17) Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde iki grup arasında 8 Temmuz'da çıkan kavgada Hakan G. bıçaklanmıştı.



Bir süre sonra aynı gruplar arasında çıkan ikinci kavgada, olayla ilgisi bulunmayan A.G. (17) av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanmıştı.

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