Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM)) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura ile yerleştirme işlemleri bugün başlayacak. Kura ile tercihlerini yapacak adaylar, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2017 EKPSS kura ile tercih işlemleri nasıl yapılır?

EKPSS KURA İLE TERCİH NASIL YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından lisans düzeyinden bin 348, önlisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2 bin 545 kadroya engelli memur ataması yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS kura ile tercih işlemleri bugün başlayacak. Engelli memur alımları için adayların 21 Temmuz'a kadar tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Engelli memur adayları tercih işlemlerini ÖSYM Başkanlığı'nın https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek gerçekleştirecek.

Bu yerleştirmelerde, lisans düzeyinden bin 348, önlisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2 bin 545 kadroya atama yapılacak.

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