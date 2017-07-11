Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için ilk defa gerçekleştirilecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2017-EUS) başvurular bugün başlayacak. Peki, 2017 EUS başvuruları nasıl yapılır?

2017 EUS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-EUS) yapılacak. İlk defa bu sene yapılacak olan sınava başvurular 12-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

EUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınavda, adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik 100 soru yer alacak.

İşte sınav konuları ve konuların sorularındaki yaklaşık oranı;

Sınav Konuları Soruların Testteki Yaklaşık Yüzdesi (%) Analitik Kimya 10 Fizyoloji-Patoloji 6 Biyokimya 6 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 4 Tıbbi Biyoloji 3 Halk Sağlığı 1 Eczacılık Mevzuatı/Etik 3 Farmakoloji 8 Klinik Eczacılık 8 Farmasötik Kimya 15 Farmakognozi/Farmasötik Botanik 15 Farmasötik Teknoloji 15 Farmasötik Toksikoloji 6

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Eczacılıkta uzmanlık sınavı