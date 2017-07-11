Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 2017 Sonabahar Dönemi başvuruları bugün sona eriyor. Peki, 2017 STS Tıp başvuruları nasıl yapılır? STS Tıp başvuru ücreti ne kadar? STS Tıp sınavı ne zaman yapılacak?

STS TIP NE ZAMAN YAPILACAK? 2017

2017 STS Tıp başvuruları, bugün saat 23:59'da sona erecek. Seviye Tespit Sınavı (2017-STS Tıp Doktorluğu) başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek yapılacak.

Sınav, 27 Ağustos 2017 tarihinde Tıp Doktorluğu alanlarında yapılacak.

2017-STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başla yan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Sınav ücreti her oturum için 150.00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, yurt dışında Tıp Doktorluğu alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar ile başvuracak adaylar sınava başvurabilir.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavını n geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

* sınava, atandığı salonda girmesi,

* SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

* sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması,

* sınav kitapçığına yazması, işaretle mesi doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması , kamera kayıtlarının incelenmesi netices i tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır . Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

ösym

sts tıp doktorluğu 2017