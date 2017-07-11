Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü raporu.

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KONYA MERKEZLİ OPERASYONDA 14 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapanların da bulunduğu 14 astsubay gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 14 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Konya, Ankara, Manisa, Elazığ, Yalova ve Erzurum'da düzenledikleri operasyonda aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapanların da bulunduğu 14 astsubayı gözaltına aldı.Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Zanlıların muhabere, istihbarat, harekat, hava istihbarat ve maliye birimlerinde görevli olduğu öğrenildi. (AA)

